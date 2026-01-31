Виплати мобілізованим у 2026 році — скільки отримують новобранці під час навчання

Військовослужбовці на навчаннях. Фото: Генштаб

Після мобілізації усіх новобранців з ТЦК та СП відправляють на проходження базової загальновійськової підготовки. У цей період майбутні захисники отримують грошове забезпечення.

Новини.LIVE розповідають, на які суми щойно мобілізовані українці можуть розраховувати у 2026 році.

Реклама

Читайте також:

Скільки отримують новобранці під час БЗВП

У Міністерстві оборони України пояснили, що вже з першого дня після прибуття з ТЦК для проходження базової загальновійськової підготовки рекрути мають право на грошове забезпечення — саме так у Збройних силах називають заробітну плату військовослужбовців.

Мінімальний розмір цих виплат становить 20 130 гривень, водночас кінцева сума може змінюватися залежно від низки чинників, зокрема:

військового звання;

займаної посади;

інших передбачених надбавок.

Нараховане грошове забезпечення виплачується однією сумою в наступному календарному місяці після проходження служби. Після завершення БЗВП військовослужбовець потрапляє у військову частину.

Скільки отримують військові після навчання

Потрапивши до військової частини, мобілізований, крім основного окладу, отримуватиме різні надбавки й доплати, залежно від місця проходження служби та складності виконуваних завдань. Це може бути:

30 000 грн — за виконання бойових завдань поза районами активних бойових дій;

50 000 грн — за управління військами;

100 000 грн — за виконання завдань в зоні бойових дій.

Якщо військовослужбовець провів на передовій сумарно 30 днів, він отримує також накопичувальну доплату — 70 000 грн.

Крім того, захисники мають право на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (у розмірі окладу (раз на рік за наявності підстав), оздоровчих (щорічно при виході в основну частину відпустки), компенсації за піднайом житла тощо.

Раніше ми розповідали, що буде з виплатами військовослужбовців у лютому 2026 року.

Також дізнавайтеся, яким буде грошове забезпечення курсантів.