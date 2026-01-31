Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Виплати на БЗВП — яким буде грошове забезпечення мобілізованих

Виплати на БЗВП — яким буде грошове забезпечення мобілізованих

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 11:00
Виплати мобілізованим у 2026 році — скільки отримують новобранці під час навчання
Військовослужбовці на навчаннях. Фото: Генштаб

Після мобілізації усіх новобранців з ТЦК та СП відправляють на проходження базової загальновійськової підготовки. У цей період майбутні захисники отримують грошове забезпечення.

Новини.LIVE розповідають, на які суми щойно мобілізовані українці можуть розраховувати у 2026 році.

Реклама
Читайте також:

Скільки отримують новобранці під час БЗВП

У Міністерстві оборони України пояснили, що вже з першого дня після прибуття з ТЦК для проходження базової загальновійськової підготовки рекрути мають право на грошове забезпечення — саме так у Збройних силах називають заробітну плату військовослужбовців. 

Мінімальний розмір цих виплат становить 20 130 гривень, водночас кінцева сума може змінюватися залежно від низки чинників, зокрема:

  • військового звання; 
  • займаної посади;
  • інших передбачених надбавок. 

Нараховане грошове забезпечення виплачується однією сумою в наступному календарному місяці після проходження служби. Після завершення БЗВП військовослужбовець потрапляє у військову частину. 

Скільки отримують військові після навчання

Потрапивши до військової частини, мобілізований, крім основного окладу, отримуватиме різні надбавки й доплати, залежно від місця проходження служби та складності виконуваних завдань. Це може бути:

  • 30 000 грн — за виконання бойових завдань поза районами активних бойових дій;
  • 50 000 грн — за управління військами;
  • 100 000 грн — за виконання завдань в зоні бойових дій.

Якщо військовослужбовець провів на передовій сумарно 30 днів, він отримує також накопичувальну доплату — 70 000 грн.

Крім того, захисники мають право на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (у розмірі окладу (раз на рік за наявності підстав), оздоровчих (щорічно при виході в основну частину відпустки), компенсації за піднайом житла тощо.

Раніше ми розповідали, що буде з виплатами військовослужбовців у лютому 2026 року.

Також дізнавайтеся, яким буде грошове забезпечення курсантів

виплати навчання військові мобілізація БЗВП
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації