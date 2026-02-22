Відео
Виплати військовим після поранення — кому можуть відмовити

Дата публікації: 22 лютого 2026 11:01
Військовим після поранення можуть не виплатити гроші — ключові причини
Виплати військовим після поранення. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні після поранення, належать певні виплати. Однак у деяких випадках гроші можуть не нарахувати.

З яких причин захиснику можуть відмовити у виплатах, розповідають Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Скільки виплачують військовим після поранення 

Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко пояснив в інтерв’ю виданню, що пораненим бійцям під час перебування на стаціонарному лікуванні, щомісяця виплачують 100 000 грн

Таку ж суму нараховують й після вибуття зі стаціонару — на період відпустки для лікування після поранення, але виключно за сукупності двох умов:

  1. Поранення є тяжким, що офіційно визнано медичним висновком. 
  2. Є підтвердження ВЛК, що поранення отримане саме під час захисту Батьківщини. 

Військовослужбовці, які дістали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, що призвело до інвалідності або часткової втрати працездатності, мають право також отримати одноразову грошову допомогу.

Кому можуть відмовити у виплатах після поранення

Навіть якщо доведено, що поранення є серйозним, держава може відмовити у виплатах військовому. За словами Данила Гончаренка, це може відбутися, якщо:

  • після поранення не було пройдено стаціонарне лікування та не було відпустки для лікування;
  • поранення не пов'язане з захистом Батьківщини;
  • поранення було середнє, а замість стаціонарного лікування була лише відпустка за рішенням ВЛК.

Ще однією підставою для відмови може слугувати перебування військовослужбовця, який отримав поранення, в СЗЧ.

Раніше ми розповідали, що за стандартною процедурою виплати захисникам, які отримали поранення, тривають не довше чотирьох місяців із дня вибуття з військової частини. Проте існують винятки, які дозволяють подовжити цей термін.

Також дізнавайтеся, які категорії військових мають право на додаткові відпустки. Пояснюємо, скільки днів вони можуть тривати та як оплачується цей час.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
