Військовим після поранення можуть не виплатити гроші — ключові причини

Військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні після поранення, належать певні виплати. Однак у деяких випадках гроші можуть не нарахувати.

З яких причин захиснику можуть відмовити у виплатах, розповідають Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Скільки виплачують військовим після поранення

Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко пояснив в інтерв’ю виданню, що пораненим бійцям під час перебування на стаціонарному лікуванні, щомісяця виплачують 100 000 грн.

Таку ж суму нараховують й після вибуття зі стаціонару — на період відпустки для лікування після поранення, але виключно за сукупності двох умов:

Поранення є тяжким, що офіційно визнано медичним висновком. Є підтвердження ВЛК, що поранення отримане саме під час захисту Батьківщини.

Військовослужбовці, які дістали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, що призвело до інвалідності або часткової втрати працездатності, мають право також отримати одноразову грошову допомогу.

Кому можуть відмовити у виплатах після поранення

Навіть якщо доведено, що поранення є серйозним, держава може відмовити у виплатах військовому. За словами Данила Гончаренка, це може відбутися, якщо:

після поранення не було пройдено стаціонарне лікування та не було відпустки для лікування;

поранення не пов'язане з захистом Батьківщини;

поранення було середнє, а замість стаціонарного лікування була лише відпустка за рішенням ВЛК.

Ще однією підставою для відмови може слугувати перебування військовослужбовця, який отримав поранення, в СЗЧ.

