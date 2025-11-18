Виплати від 1 тис. доларів — хто і де в Україні може отримати допомогу від Британії

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

Українські підприємці, які постраждали від війни та належать до вразливих категорій, можуть взяти участь у програмі допомоги BLOOM, що реалізується за фінпідтримки уряду Британії. Вона передбачає виплату щонайменше 1 тис. доларів на підтримку власної справи.

Про це інформує пресцентр БФ "Карітас Одеса УГКЦ".

Що варто знати про допомогу від Карітас

Як зазначають організатори, проєкт підтримки доступний для самозайнятих громадян та мікропідприємців в одеському регіоні. Він покликаний зміцнити вразливі домогосподарства та громади, що постраждали від агресії РФ, завдяки наданню фінпідтримки.

"Продовжуємо реєстрацію учасників проєкту допомоги самозайнятим та мікропідприємцям в Одеській області — "Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків" у межах реалізації програми BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets)", — йдеться у повідомленні.

Програма передбачає надання індивідуальної фіндопомоги для мікробізнесу та самозайнятих громадян у розмірі від 1 тис. до 5 тис. доларів (у гривневому еквіваленті).

Кошти можна буде використати на купівлю обладнання, інструментів та інших ресурсів, необхідних на запуск чи розвиток власної справи.

Поширюється проєкт на мешканців таких районів Одеської області:

Болградський;

Білгород-Дністровський;

Ізмаїльський;

Березівський.

Хто і як може взяти участь у програмі

Долучитися до програми зможуть внутрішні переселенці та місцеві громадяни, які постраждали від агресії РФ. При цьому необхідно мати одну з вразливостей:

у домогосподарстві є особи з інвалідністю;

у родині є ветерани (за наявності документального підтвердження);

у домогосподарстві є безробітні передпенсійного чи пенсійного віку (понад 50 років);

у родини низький рівень доходу (щонайменше 8 тис. грн);

сім'ї, що є представниками етнічних спільнот;

домогосподарства очолюють жінки, які виховують дітей, мають не утриманні людей похилого віку, осіб з інвалідністю.

Долучитися до програми можна, заповнивши онлайн-анкету.

Подробиці можна дізнатись за номером телефону гарячої лінії: 0952957731.



Програму реалізує консорціумом BLOOM, куди входять Mercy Corps, International Rescue Committee (IRC), Swisscontact та Право на захист (R2P) за фінпідтримки уряду Британії через UK aid.

