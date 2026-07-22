Виплати від Британії: кому з українців нададуть до 30 000 доларів

Люди похилого віку, валюта. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року в Україні стартувала програма за фінансової підтримки уряду Британії для малих та середніх бізнесів. У її рамках можна оформити гранти у розмірі до 30 000 доларів на придбання основних виробничих засобів.

Про те, кому з українців передбачені гранти, розповідають Новини.LIVE.

Що передбачає програма допомоги за підтримки Британії

За інформацією організації Mercy Corps, що реалізує програму BLOOM, українці можуть подавати заявки на отримання фінансових грантів для малих та середніх бізнесів.

"Спільно з нашими партнерами West Ukraine Digital ми запрошуємо до участі малі та середні бізнеси, які працюють на розвиток місцевої економіки, мають на меті зберегти та створити робочі місця, а також розширити свою діяльність з акцентом на соціальний вплив та інклюзивність", — йдеться у повідомленні.

Програма охопить низку українських областей. У списку:

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Чернігівська;

Дніпропетровська;

Харківська;

Херсонська;

Миколаївська;

Одеська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Полтавська;

Сумська;

Запорізька.

Долучитися до програми зможуть тільки офіційно зареєстровані малі та середні підприємства, які мають соціально орієнтовану бізнес-модель, а також за умови створення чи збереження робочих місць для переселенців та місцевого населення.

Згідно з умовами, термін реалізації бізнес-ідеї має становити три-чотири місяці. Допускається співінвестиція власних коштів у реалізацію бізнес-ідеї, однак це не є обов’язковою умовою.

Як подати заявку та як відбуватиметься відбір учасників

Як зазначають в організації, під час відбору конкурсних заявок особливу увагу приділятимуть сфері діяльності підприємства. Пріоритет отримають бізнеси, діяльність яких матиме відчутний соціальний вплив та сприятиме відновленню громади.

Відбиратимуть учасників на конкурсній основі, враховуючи:

потенціал бізнес-ідеї для нарощення прибутку, створення/збереження робочих місць;

обґрунтування потреби у фінпідтримці;

соціальний/екологічний вплив;

попередній досвід ведення бізнесу;

реалістичність ідеї та стійкість;

ділову репутацію заявника.

У середньому розмір фіндопомоги становитиме від 17 000 до 30 000 доларів у гривневому еквіваленті. Кошти можна спрямувати на придбання основних виробничих засобів.

Заявки можна буде подавати на сайті з 21 липня по 30 вересня 2026 року.

Програму BLOOM реалізують консорціум Mercy Corps, Swisscontact, БФ "Право на захист" за фінансової підтримки уряду Великої Британії через UK Aid.

Раніше Новини.LIVE розповідали про дію у чотирьох регіонах програми підтримки мікробізнесу. Вона покликана підтримати самозайнятість під час війни. У її рамках громадяни зможуть отримати гранти до 2 240 євро. Зокрема, програма доступна для внутрішніх переселенців.

Також Новини.LIVE писали, що Карітас України реалізує проєкт підтримки сільських домогосподарств. Він покликаний забезпечити продовольчу безпеку та розвиток малого агробізнесу. Подати заявки на виплати зможуть родини з числа вразливих категорій. Зокрема, йдеться про людей похилого віку (60+), безробітних осіб віком 50+, у яких немає доходу.