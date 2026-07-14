Виплати від Карітас для ВПО: хто і де може оформити фінансову допомогу

Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року жителі одного з українських міст можуть оформити грошову допомогу від представництва мережі благодійних організацій "Карітас України". Згідно з умовами програми, родини, які були змушені залишити власні оселі через війну, зможуть розраховувати на виплати для оренди житла.

Про те, кому і де передбачена підтримка, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто з ВПО може оформити фінансову допомогу від Карітас

Йдеться про реєстрацію у цільовій програмі з підтримки домогосподарств з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яку реалізує благодійний фонд "Карітас Полтава". Переселенці матимуть нагоду отримати фінансову підтримку, розраховану на шестимісячний період.

У межах проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" громадяни зможуть отримати допомогу, якщо недавно переїхали у Полтаву.

Згідно з критеріями відбору, до участі запрошуються внутрішньо переміщені особи, які переїхали у приймаючу громаду за останні 30 днів.

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Заявники мають також відповідати щонайменше одному з критеріїв соціальної вразливості:

Громадяни з інвалідністю; Люди з важкими захворюваннями; Самотні громадяни старшого віку (60+); Домогосподарства, які складаються з 1-2 літніх людей без підтримки рідних; Самотні матір, батько чи опікун неповнолітніх дітей; Багатодітні родини, де є троє і більше дітей до 18 років.

Як подати заявку на участь у програмі допомоги

Для реєстрації у програмі допомоги від представництва мережі благодійних організацій "Карітас України" необхідно мати такі документи:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код;

довідку переселенця (видану до 30 днів тому);

реквізити рахунку (IBAN);

документи, що підтвердять критерії вразливості;

довідку ОК-5/ОК-7.

Також діють обмеження для права на виплати:

заявники не отримували подібної грошової допомоги від інших організацій;

середньомісячний дохід на кожного в родині не перевищує 8 422 грн.

Зареєструватися на отримання допомоги можна в осередку "Карітас Полтава" за адресою: вул. Гоголя, 28.

Можливість отримати допомогу можна уточнити за номером телефону: 0503464693, 0508887029.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, хто зможе оформити виплати у розмірі 2 600 доларів у липні. У рамках програми від організації Mercy Corps, кошти отримають самозайняті громадяни та малі підприємці в регіонах, що постраждали через війну.

Ще Новини.LIVE повідомляли про те, що в липні в одному з регіонів українці зможуть отримати допомогу від Естонської ради у справах біженців. Передбачається надання до 42 000 грн на діяльність у сільській сфері. Зокрема, на такі виплати можуть претендувати сім'ї, де є люди похилого віку.