Виплати від Карітас: де і кому з ВПО доступна допомога до 37 800 грн

Жінки похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Представництво благодійної організації "Карітас України" надасть влітку 2026 року фінансову допомогу жителям одного з прифронтових регіонів. У рамках програми підтримки передбачається забезпечення виплатами тих, хто займається сільським господарством під час війни.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації.

Кому і де Карітас надасть допомогу влітку

Як зазначається, локальне представництво "Карітас України" продовжує працювати у Дніпропетровській області, надаючи грошову допомогу для громадян, які були змушені переїхати з небезпечних районів для життя та здоров'я у цей регіон та займаються фермерством.

Йдеться про реалізацію проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", який втілює "Карітас Україна" завдяки фінансовій підтримці американського народу через уряд Сполучених Штатів Америки.

"Карітас Кам’янське" продовжує надання агрогрантів на ведення сільського господарства для внутрішньо переміщених осіб. Прийом заявок здійснюється для мешканців Криничанської, Вишнівської, Лихівської та Саксаганської територіальних громад", — йдеться у повідомленні.

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Підтримка буде надана домогосподарствам за дотримання таких умов:

Є статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО); Проживання у визначених проєктом громадах; Наявність соціальної та економічної вразливості; Відсутність аналогічної допомоги у 2026 році.

Розмір допомоги та як дізнатися про можливість подати заявку

У рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" від БО "Карітас Україна" внутрішні переселенці зможуть отримати залежно від потреб грошову допомогу у розмірі до 37 800 грн. Водночас, використання коштів за цільовим призначенням вимагатиме надання звітності.

Виплати можна використати на:

купівлю мотоблоків, культиваторів та навісного обладнання;

зерноподрібнювачів, корморізок;

комбікормів та зерна для сільськогосподарської птиці;

придбання курей-несучок;

купівлю автоклава;

ємності для запасу води.

Уточнити можливість подати заявку за цим проєктом у Дніпропетровському регіоні, а також дізнатися детальну інформацію можна за такими контактами (Пн–Пт, 10:00–16:00):

068 175 78 08;

050 081 00 69.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Британія виплатить українцям від 17 000 до 30 000 доларів допомоги. Йдеться про програму, у рамках якої можна оформити гранти на купівлю виробничих засобів. Зокрема, взяти участь у програмі можуть тільки зареєстровані малі й середні підприємства.

Також Новини.LIVE писали, що у чотирьох областях діє програма підтримки мікробізнесу. Вона покликана підтримати самозайнятість у період війни. У її рамках громадянам нададуть гранти до 2 240 євро. Зокрема, вона доступна внутрішнім переселенцям та місцевому населенню з територій, де велися бойові дії. Для реєстрації у проєкті необхідно заповнити анкету.