Виплати від благодійників — жителі чотирьох регіонів отримають 11 тис. грн

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Благодійний фонд Stabilization support services анонсував поширення проєкту підтримки громадян під час війни, окрім Запорізької, Миколаївської, Сумської, також на Чернігівську область. Йдеться про реєстрацію на грошову допомогу у розмірі майже 11 тис. гривень

Про це повідомила пресслужба фонду у соцмережі Instagram.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про проєкт допомоги для чотирьох регіонів

За інформацією організаторів, йдеться про проєкт "Порятунок життя: захист, притулок і водопостачання, санітарія та гігієна для регіонів, постраждалих від війни".

Як зазначається, розширення проєкту на Чернігівщину стало результатом спільного рішення донорів і команди гуманітарного напрямку фонду.

"Об’єднані зусилля дозволили охопити ще одну область, яка потребує термінової підтримки. Відтепер жителі постраждалих громад Чернігівської області отримуватимуть допомогу, спрямовану на покращення доступу до юридичних послуг, підтримку ментального здоров’я, забезпечення базових гігієнічних потреб і підготовку до зими", — йдеться у повідомленні.

За даними фонду, за понад шість місяців дії відповідного проєкту було продемонстровано успішні результати в трьох цільових областях. Громадянам надали гігієнічні набори, комплекти з теплими ковдрами, спальними мішками та павербанками. Окрім того, фонд надає паливні брикети для проходження холодного сезону. Людям надають професійну підтримку юристи, психологи та кейс-менеджери.

Що відомо про фінпідтримку від благодійників

Проєкт пройшов оновлення, що передбачає надання багатоцільової фінансової підтримки громадян.

За словами організаторів, координатори програми невдовзі почнуть приймати заявки на надання допомоги у громадах усіх чотирьох регіонів, що охоплює проєкт.

На кожну особу в родині заявника виділять по 3,6 тис. гривень на місяць. Обмежень щодо кількості членів сім'ї немає. Виплата розрахована на три місяці і здійснюватиметься одразу за весь період. Тобто кожен отримає майже по 11 тис. гривень.

Грошова допомога надаватиметься відповідно до критеріїв вразливості, які невдовзі оголосить фонд. Громадяни можуть стежити за оновленнями на офіційних інформаційних ресурсах благодійного фонду "Стабілізейшен Суппорт Сервісез".

Раніше ми писали, що фрілансерам-ФОПам креативної галузі надаватимуть державні гранти. Розмір допомоги становитиме до 1 млн грн.

Також ми розповідали, що жителям Ромнів у вересні 2025 році виплатять грошову допомогу. Родини зможуть розраховувати на 10,8 тис. грн на кожну особу.