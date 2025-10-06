Виплати від УВКБ ООН восени — хто зможе отримати та які необхідні документи

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У жовтні 2025 року деякі громадяни можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги від глобальної міжурядової організації — Агенції ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Заявки зможуть подати на виплати жителі одного з міст Сумської області.

Про це інформує пресцентр УВКБ ООН.

Реклама

Читайте також:

Хто може отримати фінансову допомогу УВКБ ООН

Як зазначається, восени отримати кошти зможуть жителі міста Ромни Сумської області. Вони будуть доступні таким категоріям громадян:

Тим, хто має статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), які переїхали упродовж останніх пів року. Тим, хто повернувся в Україну, після того, як довелося переїздити за кордон.

Йдеться про громадян, у яких низькі доходи — менш ніж 5,4 тис. грн на одну особу в родині

У пріоритеті на виплати такі категорії:

у родині самотній батько чи мати виховують дітей віком до 18 років/мешкають з людьми, вік яких перевищує 55 років;

домогосподарство очолює одна/кілька самотніх осіб похилого віку від 55 років/чи виховують неповнолітніх дітей;

у родині є одна/кілька осіб з особливими потребами: важкі захворювання чи інвалідність.

Виплати розраховані на тих, хто не отримував фінансову підтримку від УВКБ ООН чи інших фондів останні три місяці.

Які необхідні документи та розмір допомоги

Загальний розмір допомоги на одну особу в домогосподарстві дорівнює 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на одну людину/три місяці). Запис у чергу можливий за номером телефону.

"Відкрито запис в чергу для прийому у м. Ромни на 07 жовтня 2025 (вівторок), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

У пункті реєстрації потрібно буде мати при собі:

паспорт, ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської картки;

медичні довідки, довідку ВПО.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати фінансові гранти від 1 тис. доларів. Кошти надасть благодійна організація "Карітас-Спес Україна".

Також ми розповідали, що жителі прифронтових районів отримають фінансову підтримку від Агентства ООН у справах біженців. Родинам виплатять по 19,4 тис. грн.