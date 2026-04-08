Виплати від УВКБ ООН: де стала доступна допомога у розмірі до 12 300 грн

У квітні 2026 року представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) знову працює у місті Миколаїв. Грошову допомогу у рамках програми підтримки можуть оформити соціально вразливі категорії громадян за оновленими правилами.

Кому можна отримати грошову допомогу у квітні

Цього місяця змінилися правила надання українцям фіндопомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Раніше передбачалася виплата за тримісячний період стандартної суми у 10 800 грн на одну особу. Нині виплати надають залежно від того, в яку ситуацію потрапили громадяни.

Основне правило залишилося незмінним — грошова допомога доступна пріоритетно внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та біженцям, які повернулись додому.

Оформити виплати можуть кілька вразливих категорій громадян:

Власники пошкодженої/зруйнованої оселі через атаки РФ; Сім'ї, які втратили рідних через ворожі обстріли; Громадяни, яким потрібне лікування через російські атаки; Люди, які виїхали з територій, де тривають бойові дії/з окупованих районів; Вразливі переселенці, які переїхали за останні пів року; Соціально-вразливі особи, які як біженці повернулись з-за кордону протягом останнього року; Вразливі ВПО, які за останній рік повернулись на свою колишню на адресу та безперервно проживали там від трьох місяців.

Розмір грошової допомоги та як отримати

УВКБ продовжить надавати тримісячну фінансову підтримку вразливим категоріям громадян, але вже залежно від ситуації. А саме:

ВПО, які були змушені залишити свої місця проживання менш ніж 45 днів тому, розмір грошової допомоги становить 12 300 грн на особу та покриває тримісячний період;

переселенцям, які залишили свої місця проживання через загрозу життя від 46 днів до шести місяців тому, нададуть 12 300 грн на три місяці;

біженцям, повернення яких відбулося не раніше ніж три місяці тому й не пізніше ніж один рік тому, сума допомоги становить 10 800 грн.

домогосподарства, які постраждали від обстрілів, що сталися не більш ніж 45 днів тому, отримають 12 300 грн.

Для попередньої реєстрації у місті Миколаїв необхідно заповнити онлайн-анкету. Після цього представники організації зв’яжуться з заявником. У разі повної відповідності родини встановленим критеріям програми запросять в офіс за адресою: м. Миколаїв, пр-т. Миру, 54 В, корпус 2.

