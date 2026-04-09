Виплати DRC: хто зможе взяти участь у програмі з грантами від 43 000 грн

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE

У квітні 2026 року соціально вразливі категорії жителів однієї з українських прифронтових областей можуть взяти участь у програмі підтримки підприємництва від DRC. Вона передбачає надання грантів від 43 000 грн для розвитку бізнесу під час воєнного стану.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організаторів.

Хто зможе взяти участь у програмі допомоги бізнесу від DRC

Йдеться про реалізацію грантової програми, що передбачає надання допомоги домогосподарствам, які постраждали через негативні наслідки війни.

Долучитися до неї можуть представники мікро-, малого та середнього бізнесу у Харківській області. Йдеться про такі громади: Вільхівська, Роганська, Безлюдівська, Мала Данилівська, Височанська, Дергачівська, Солоницівська, Пісочанська, Циркунівська, Золочівська.

Подати заявки можуть:

Підприємства або фізособи-підприємці з активною діяльністю понад два роки; Бізнес з працевлаштованими працівниками від 20 осіб та річним оборотом до 9 млн грн; Підприємства, що постраждали від війни/ релоковані; Бізнес, що працює в рамках закону та без порушень.

У пріоритеті будуть;

вразливі домогосподарства (зокрема самотні батьки/матері, люди з інвалідністю, постраждалі від конфлікту);

бізнеси, що створюють/зберігають робочі місця;

підприємства, що виробляють важливі товари;

бізнес у сфері сільського господарства/суміжні напрямки.

У рамках програми також передбачені бізнес-консультації з питань бухгалтерії, маркетингу та юридичної підтримки.

Розмір грантів та як зареєструватися у програмі

Згідно з умовами програми, переможцям нарахують залежно від потреб бізнесу та кількості працівників від 43 000 до 216 000 грн (еквівалент: від 1 000 до 5 000 доларів).

Зареєструватися у програмі підтримки підприємництва можна до 30 квітня 2026 року, заповнивши спеціальну форму.

Грантові кошти можна буде витратити на:

закупівлю обладнання;

оренду приміщення (не більш ніж 25%);

відновлення пошкоджених приміщень;

інші потреби бізнесу.

"Допомога надається Данською радою у справах біженців (DRC) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів, Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку, а також Уряду Швейцарії через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва", — йдеться у повідомленні.

