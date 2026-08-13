Виплати від Естонії: де і кому доступна грошова допомога у 36 900 грн у серпні

Родина з дітьми, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року в одному з регіонів України громадяни можуть взяти участь у програмі допомоги, що реалізується за підтримки міжнародної організації "Естонська рада у справах біженців" (ERC) та Гуманітарного фонду для України (UHF). У її рамках можна буде отримати одноразові виплати на кожного члена родини.

Про те, хто і де зможе оформити підтримку, розповідає видання Новини.LIVE.

Де і кому доступна грошова допомога від ERC у серпні

За інформацією українського благодійного фонду "Щедрик", реалізація програми передбачає забезпечення фінансовою підтримкою людей, які залишили свої домівки через війну, для базових життєвих потреб.

"Благодійний фонд "Щедрик" під координацією Estonian Refugee Council (ERC) та за підтримки Українського гуманітарного фонду (UHF) розпочинає реєстрацію на програму безумовної грошової допомоги (UCT 2) для внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб", — йдеться у повідомленні.

Діяльність благодійників зосереджена у межах Херсонського регіону:

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Бериславський район;

Херсонський район.

Виплати передбачені для громадян, які переселилися з небезпечної зони в межах Херсонської області в більш спокійну.

Звернутися за оформленням грошової допомоги можуть:

Домогосподарства з недавнім переміщенням через прямі загрози безпеці на тлі бойових дій (без обов'язкової евакуації) за останні 45 днів; Домогосподарства, які нещодавно перемістилися через обов'язкове/офіційне рішення про евакуацію, упродовж 45 днів після події; Домогосподарства, які до цього не отримували аналогічні виплати упродовж трьох місяців. Є довідка ВПО, видана за останні 45 днів.

За інформацією організаторів, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб має бути актуальною — видана або переоформлена за останні 45 днів на час реєстрації. Заявки зі старішими довідками розглядати не будуть.

Розмір допомоги та як подати заявку для участі у програмі

У рамках програми допомоги, що реалізується за підтримки міжнародної організації "Естонська рада у справах біженців" та Гуманітарного фонду для України, розмір допомоги буде становити 12 300 грн, розрахованої на три місяці на кожного члена домогосподарства. Наприклад, родина з трьох осіб зможе отримати суму у 36 900 грн. Кошти надійдуть одноразовою виплатою.

Громадяни повинні підготувати необхідні документи для реєстрації:

паспорт/ID-картка голови домогосподарства;

довідка ВПО або інший документ, що підтвердить евакуацію;

документи, що підтвердять поточне місце проживання;

документи для всіх членів домогосподарства;

реквізити банку (IBAN) очільника домогосподарства.

Дізнатися про те, як зареєструватися на відповідну програму, можна за такими довідковими номерами телефонів (з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 18:00):

+380671297407;

+380673155668.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що мережа "Карітас України" приймає заявки на надання фіндопомоги громадянам, які залишили свої домівки через війну. Програма допомоги передбачає виплату коштів для найбільш вразливих категорій, які можна буде витратити на купівлю дров та вугілля для забезпечення нового опалювального періоду.

Ще Новини.LIVE писали, що у серпні у низці областей можна отримати фіндопомогу у розмірі до 20 000 доларів. Йдеться про реалізацію програми підтримки, що охопить Київ та область, Чернігівську, Дніпропетровську та Одеську області. Гранти надауть тим, у кого бізнес постраждав на тлі війни.