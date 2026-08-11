Виплати у серпні: де UHF надає фінансові гранти до 31 900 грн

Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року триває реалізація проєкту "MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). Він передбачає надання двох видів грошової допомоги, зокрема на започаткування або розвиток власної справи.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Кому і де передбачена грошова допомога

Як зазначається, долучитися до дії проєкту, який втілюють спільно благодійний фонд "Щедрик" та благодійний фонд "Право на захист" за підтримки UHF, можуть жителі Миколаївської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

"Понад 700 заявок вже погоджено: триває анкетування на два види грошової допомоги", — йдеться у повідомленні благодійного фонду "Щедрик".

У його рамках можна буде отримати фінансові гранти на розвиток підприємництва, а також допомогу евакуйованим громадянам на першочергові потреби. А саме:

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Для переселенців чи евакуйованих людей

Допомога у розмірі 12 300 грн надається, якщо громадянин має статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та протягом останніх 45 днів перемістився з тимчасово окупованих територій, прифронтових громад чи зон активних бойових дій. Також відповідні виплати надають евакуйованим особам.

Для започаткування або розвиток власної справи

Фінансові гранти у розмірі 31 900 грн передбачені для осіб, які відповідають хоча б одній з таких умов:

за останні шість місяців виїхали з окупованих, прифронтових територій або зон активних бойових дій, є статус ВПО, були евакуйовані;

упродовж останніх трьох місяців мають поранених/загиблих членів домогосподарства;

за останні три місяці зазнали пошкодження житла, бізнесу або втратили змогу виконувати самозайняту діяльність через обстріли.

За останнім видом допомогу надають на ведення фермерської та позафермерської діяльності. А саме тим, хто займається:

Птахівництвом/тваринництвом; Овочівництвом/садівництвом; Ремонтом побутової техніки; Будівельними та ремонтними роботами; Виготовленням меблів; Клінінговими послугами; Дрібною роздрібною торгівлею; Ремонтом взуття; Домашнім виробництвом; Онлайн-діяльністю; Швейною справою; Послугами краси та догляду.

Як подати заявку на участь у проєкті підтримки

Громадяни, які бажають отримати гранти для започаткування або розвиток власної справи, та мають бізнес-ідею, повинні заповнити спеціальну анкету.

Для того, щоб отримати виплати для ВПО, необхідно пройти анкетування. Йдеться про заповнення даних у спеціальну онлайн-форму.

Організатори зауважили, що гуманітарна допомога надається безкоштовно, проте сам факт проходження анкетування не гарантуватиме отримання грошової допомоги. Виплати нададуть за певними критеріями.

Раніше Новини.LIVE розповідали про можливість отримати грошову та натуральну допомогу на опалення на майбутній зимовий період. Така змога доступна жителям низки населених пунктів Запорізької області. Зокрема, для пенсіонерів від 60 років, осіб з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи, родинам з дітьми з інвалідністю.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у серпні можна отримати допомогу від благодійного фонду "СпівДія" та Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP). Заявки приймають від вразливих категорій населення. Зокрема, самотнім громадянам похилого віку платитимуть по 1 800 грн протягом шести місяців.