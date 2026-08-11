Виплати до 20 000 доларів: жителям чотирьох областей України нададуть гранти

Люди похилого віку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року жителям чотирьох областей виплатять грошову допомогу до 20 000 доларів у рамках "Програми підтримки економічної стійкості України" (ERP). Йдеться про надання фінансових грантів тим, у кого бізнес постраждав під час війни.

Про те, як можна оформити грант, розповідає сайт Новини.LIVE.

За яких умов гарантують виплати до 20 000 доларів

Йдеться про реалізацію нової хвилі програми підтримки економічної стійкості, що передбачає надання допомоги мікро-, малим та середнім бізнесам. Вона доступна для жителів:

Києва та області;

Чернігівської області;

Дніпропетровської області;

Одеської області.

"Програма економічної стійкості України (ERP). Мета підтримки допомогти постраждалому населенню та малому і середньому бізнесу відновити бізнес-активності та подолати наслідки війни", — йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами програми, громадяни зможуть отримати фіндопомогу, якщо малий та середній бізнес постраждав через війну. Гранти можна буде використати:

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на придбання основних виробничих засобів;

на відновлення діяльності;

на організацію нових робочих місць.

Підприємства зможуть отримати у середньому до 20 000 доларів.

Також передбачене надання індивідуальної фінансової допомоги на підтримку ініціатив мікробізнесу. Подавати заявки можуть внутрішні переселенці та місцеві жителі, які постраждали від війни та проживають у областях, де діє програма. Розмір фінансової допомоги становитиме до 2 600 доларів.

Як взяти участь у програмі з надання допомоги

Якщо громадяни з вищевказаних областей бажають взяти участь у програмі з фінансової допомоги у сумі до 20 000 доларів, то необхідно заповнити спеціальну анкету на сайті організації. Учасники мають:

Заповнити анкету; Пройти відбір; Подати повноцінну заявку; Взяти участь у розробці плану розширення бізнесу.

Проєкт реалізують Mercy Corps за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) у рамках Програми економічної стійкості України (ERP).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в серпні діє проєкт MESH, що надає допомогу громадам із високим рівнем ризику. Його реалізують за підтримки UHF. Передбачається надання двох видів фіндопомоги, зокрема на запуск та розвиток власної справи. Гранти будуть досягати 31 900 грн.

Ще Новини.LIVE писали про можливість оформити допомогу на опалення на зимовий період. Нею можуть скористатися жителі низки населених пунктів Запорізького регіону. Зокрема, пенсіонери від 60 років, особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи, родини з дітьми з інвалідністю.