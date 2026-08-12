Виплати на дрова від Карітас: хто і де може оформити допомогу на зимовий період

Жінка тримає дрова, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Найбільша в країні благодійна мережа "Карітас України" продовжує працювати у напрямку надання фінансової підтримки громадянам, які були змушені залишити свої домівки через війну та переїхати в інші регіони. У рамках програми допомоги найбільш вразливі категорії громадян зможуть отримати виплати, які можна буде витратити на забезпечення опалювального періоду 2026/27 років.

Про те, де саме відкрито відповідну можливість, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто і де може оформити допомогу на зимовий період

За інформацією організаторів, скористатися можливістю стати учасником програми допомоги можуть жителі населених пунктів Полтавського регіону. БФ "Карітас Полтава" у рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" щодня запрошує мешканців різних громад для реєстрації на виплати. Зокрема, 12 серпня така можливість відкрита для домогосподарств в сільській місцевості Омельницької громади.

Йдеться про реєстрацію на оформлення грошової допомоги на зимовий період 2026/27 років, яку можна буде використати:

на покриття рахунків за житлово-комунальні послуги;

на придбання твердого палива (дрова, вугілля або брикети для обігріву житла).

Звернутися за допомогою можуть домогосподарства з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), якщо члени родини належать до вразливих груп:

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Люди похилого віку (60+); Особи з інвалідністю (1, 2 група); Громадяни з інвалідністю з дитинства; Самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей; Вагітні жінки чи годуючі матері з дітьми віком до трьох років; Матері/батьки прийомних неповнолітніх дітей; Люди з важкими хворобами, що обмежують фізичні та психічні можливості, вимагають дорогого лікування.

Загалом заявники повинні відповідати одночасно кільком вимогам:

мати статус внутрішньо переміщеної особи;

проживати тимчасово у Полтавському регіоні (с. Омельник);

мати одну з категорій вразливості;

не отримувати аналогічної допомоги у 2026 році;

дохід нижчий за 8 422 грн на одну особу.

Правила реєстрації та які необхідні документи

Родини, які підпадають під всі вищеперелічені вимоги, можуть звернутися за оформленням виплат від благодійної мережі "Карітас України" 12 серпня за адресою: с. Омельник, вул. Центральна, 67.

Для реєстрації, заявники повинні надати наступні документи:

паспорт громадянина (оригінал);

ідентифікаційний код (оригінал);

довідку внутрішньо переміщеної особи;

банківський рахунок ІBAN;

документи, що підтверджують критерій вразливості;

довідку про доходи з податкової служби/довідки ОК-5 та ОК-7;

довідку про пічне опалення або комунальні послуги.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні жителі низки областей можуть отримати фінансову допомогу до 20 000 доларів. Йдеться про реєстрацію у програмі підтримки економічної стійкості України, що реалізується у Києві та області, Чернігівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Фінансові гранти доступні тим, у кого підприємницька діяльність постраждала під час війни.

Ще Новини.LIVE писали, що влітку діє проєкт MESH, що передбачає надання фінансової допомоги громадам у регіонах із високим рівнем ризику. Його втілюють за підтримки UHF. У рамках проєкту передбачається надання двох видів виплат, зокрема на старт та розвиток власної справи. Розміри грантів будуть досягати 31 900 грн.