Україна
Грошова допомога до 1,5 тис. доларів — де приймають заявки

Грошова допомога до 1,5 тис. доларів — де приймають заявки

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 11:00
Виплати до 1,5 тис. доларів — де збирають заявки на грошову допомогу у лютому
Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

До лютого 2026 року для українців відкрили реєстрацію на отримання гранту у 1,5 тис. доларів. Йдеться про участь у грантовій та навчальній програмі підтримки присадибного виробництва у прифронтових громадах Запорізької області.

Про це повідомляє пресслужба організації "Південна стратегія розвитку" (Southern Development Strategy) у соцмережі Facebook.

Детальніше про грантову програму з виплатами до 1,5 тис. доларів

Як зазначається, програма підтримки присадибного виробництва для прифронтових районів покликана надати допомогу малим виробникам у сферах рослинництва та тваринництва у Петро-Михайлівській та Широківській громадах Запорізької області. 

Участь у ній зможуть взяти домогосподарства, які постраждали внаслідок війни та прагнуть відновити, покращити чи відкрити нову власну справу.

Відібраним учасникам, які пройдуть обов’язкове дводенне навчання у бізнес-школі та створять бізнес-план, стануть доступні гранти у розмірі до 1,5 тис. доларів.

Кошти можна буде спрямувати на підтримку власної справи. А саме:

  • на закупівлю худоби/птиці/корму;
  • придбання насіння/добрив;
  • купівлю обладнання для с/г діяльності;
  • на переробку продукції власного виробництва;
  • купівлю обладнання для зберігання продукції.

Хто і як може подати заявку для участі у програмі

За інформацією організаторів, громадяни можуть долучитися до програми допомоги за таких умов:

  • є фізособами/фізособами-підприємцями (ФОП);
  • є домогосподарствами, які займаються дрібним виробництвом і реалізують продукцію;
  • постраждалими від війни (переміщення, пошкодження майна);
  • є мотивація та спроможність поновити бізнес у сферах рослинництва/тваринництва;
  • проживають у цільових громадах проєкту;
  • мають готовність пройти навчання та розробити бізнес-план;
  • відсутня допомога від інших організацій за останні шість місяців.

Для попередньої реєстрації для участі у програмі всі охочі мають заповнити спеціальну форму заявки. Дедлайн приймання запитів — 9 лютого 2026 року.

"Участь в програмі грантової підтримки передбачає надання згоди на збір, обробку та зберігання персональних даних учасників програми. Отримані дані будуть використані для визначення фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, які можуть взяти участь у відборі в якості учасників програми залучення фінансування на умовах грантової підтримки", — додали в організації.
 
виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
