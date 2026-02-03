Виплати до 1,5 тис. доларів — де збирають заявки на грошову допомогу у лютому

Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

До лютого 2026 року для українців відкрили реєстрацію на отримання гранту у 1,5 тис. доларів. Йдеться про участь у грантовій та навчальній програмі підтримки присадибного виробництва у прифронтових громадах Запорізької області.

Про це повідомляє пресслужба організації "Південна стратегія розвитку" (Southern Development Strategy) у соцмережі Facebook.

Детальніше про грантову програму з виплатами до 1,5 тис. доларів

Як зазначається, програма підтримки присадибного виробництва для прифронтових районів покликана надати допомогу малим виробникам у сферах рослинництва та тваринництва у Петро-Михайлівській та Широківській громадах Запорізької області.

Участь у ній зможуть взяти домогосподарства, які постраждали внаслідок війни та прагнуть відновити, покращити чи відкрити нову власну справу.

Відібраним учасникам, які пройдуть обов’язкове дводенне навчання у бізнес-школі та створять бізнес-план, стануть доступні гранти у розмірі до 1,5 тис. доларів.

Кошти можна буде спрямувати на підтримку власної справи. А саме:

на закупівлю худоби/птиці/корму;

придбання насіння/добрив;

купівлю обладнання для с/г діяльності;

на переробку продукції власного виробництва;

купівлю обладнання для зберігання продукції.

Хто і як може подати заявку для участі у програмі

За інформацією організаторів, громадяни можуть долучитися до програми допомоги за таких умов:

є фізособами/фізособами-підприємцями (ФОП);

є домогосподарствами, які займаються дрібним виробництвом і реалізують продукцію;

постраждалими від війни (переміщення, пошкодження майна);

є мотивація та спроможність поновити бізнес у сферах рослинництва/тваринництва;

проживають у цільових громадах проєкту;

мають готовність пройти навчання та розробити бізнес-план;

відсутня допомога від інших організацій за останні шість місяців.

Для попередньої реєстрації для участі у програмі всі охочі мають заповнити спеціальну форму заявки. Дедлайн приймання запитів — 9 лютого 2026 року.

"Участь в програмі грантової підтримки передбачає надання згоди на збір, обробку та зберігання персональних даних учасників програми. Отримані дані будуть використані для визначення фізичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців, які можуть взяти участь у відборі в якості учасників програми залучення фінансування на умовах грантової підтримки", — додали в організації.



