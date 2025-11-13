Кожному українцю виплатять по 1 тисячі гривень — за рахунок чого будуть фінансувати "Зимову підтримку"

Люди тримає гроші у руці. Фото: Unsplash

Кабмін України планує перерозподіл коштів з інших програм соціальної підтримки, щоб виплатити населенню по 1 тисячі гривент за програмою "Зимова підтримка". Як очікується, скоротиться фінансування програм "Соціальний захист дітей та сім'ї" та "Підтримка малозабезпечених сімей".

Тисяча гривень від Зеленського і скорочення інших програм

За даними журналістів, у супровідних листах до постанови Кабміну щодо виплати 1 тисячі гривень йдеться, що гроші хочуть надати 11 мільйонам громадянам, отже усього державі потрібна сума в 11 мільярдів гривень. У публікації стверджується, що кошти всім українцям виплачуватимуться в межах програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", однак виділених для неї грошей недостатньо, щоб роздати по 1 тисячі гривень 11 мільйонам громадянам.

Журналісти дізналися, що в планах Кабміну — збільшити видатки на "тисячу від Зеленського" на понад 4 мільярди гривень. Для цього уряд візьме 3 мільярди гривень з програми "Соціальний захист дітей та сім'ї" та 1,4 мільярди гривень з програми "Підтримка малозабезпечених сімей".

Що ще не так із "Зимовою підтримкою"

Журналісти Економічної правди стверджують, що у них є висновок до постанови про "Зимову підтримку" від Міністерства фінансів, у якому голова відомства Сергій Марченко вказує на низку помилок у документах і пропонує їх виправити.

До того ж Мінфін нібито попередив, що є ризик "втрати цільовості використання бюджетних коштів" через реалізацію програми "Зимова підтримка". Причина: гроші, які призначалися для громадян у складних життєвих обставинах, тепер треба виплатити усім громадянам, хоча більша частина цих людей в таких складних обставинах не перебувають.

Журналісти зазначають, що попри критичні зауваження Сергій Марченко погодив постанову.

Що ще мають знати українці

Нагадаємо, що 1 тисячу гривень від держави українцям дозволять витратити на:

оплату комунальних послуг;

купівлю ліків, книжок;

внесок на користь Сил оборони.

Перелік дозволених витрат ще може змінитися, а детальний порядок отримання оголосять до 15 листопада.

Раніше ми писали, що прийом заявок на участь у програмі "Зимова підтримка" триватиме до 15 грудня. Допомога також надаватиметься соціально-вразливим категоріям українців. Їм виплачуватимуть по 6,5 тисячі гривень. Також ми розповідали, що в Україні триває експериментальний проєкт з базової соціальної підтримки. Фінансову допомогу тепер отримують навіть ті, кому раніше не передбачалися виплати.