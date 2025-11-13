Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси По 1 тис. грн кожному взимку — звідки уряд візьме гроші

По 1 тис. грн кожному взимку — звідки уряд візьме гроші

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 22:04
Оновлено: 23:02
Кожному українцю виплатять по 1 тисячі гривень — за рахунок чого будуть фінансувати "Зимову підтримку"
Люди тримає гроші у руці. Фото: Unsplash

Кабмін України планує перерозподіл коштів з інших програм соціальної підтримки, щоб виплатити населенню по 1 тисячі гривент за програмою "Зимова підтримка". Як очікується, скоротиться фінансування програм "Соціальний захист дітей та сім'ї" та "Підтримка малозабезпечених сімей".

Про це пише Економічна правда

Реклама
Читайте також:

Тисяча гривень від Зеленського і скорочення інших програм

За даними журналістів, у супровідних листах до постанови Кабміну щодо виплати 1 тисячі гривень йдеться, що гроші хочуть надати 11 мільйонам громадянам, отже усього державі потрібна сума в 11 мільярдів гривень. У публікації стверджується, що кошти всім українцям виплачуватимуться в межах програми "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", однак виділених для неї грошей недостатньо, щоб роздати по 1 тисячі гривень 11 мільйонам громадянам.

Журналісти дізналися, що в планах Кабміну — збільшити видатки на "тисячу від Зеленського" на понад 4 мільярди гривень. Для цього уряд  візьме 3 мільярди гривень з програми "Соціальний захист дітей та сім'ї" та 1,4 мільярди гривень з програми "Підтримка малозабезпечених сімей".

Що ще не так із "Зимовою підтримкою"

Журналісти Економічної правди стверджують, що у них є висновок до постанови про "Зимову підтримку" від Міністерства фінансів, у якому голова відомства Сергій Марченко вказує на низку помилок у документах і пропонує їх виправити.

До того ж Мінфін нібито попередив, що є ризик "втрати цільовості використання бюджетних коштів" через реалізацію програми "Зимова підтримка". Причина: гроші, які призначалися для громадян у складних життєвих обставинах, тепер треба виплатити усім громадянам, хоча більша частина цих людей в таких складних обставинах не перебувають.

Журналісти зазначають, що попри критичні зауваження Сергій Марченко погодив постанову.

Що ще мають знати українці

Нагадаємо, що 1 тисячу гривень від держави українцям дозволять витратити на:

  • оплату комунальних послуг;
  • купівлю ліків, книжок;
  • внесок на користь Сил оборони. 

Перелік дозволених витрат ще може змінитися, а детальний порядок отримання оголосять до 15 листопада.

Раніше ми писали, що прийом заявок на участь у програмі "Зимова підтримка" триватиме до 15 грудня. Допомога також надаватиметься соціально-вразливим категоріям українців. Їм виплачуватимуть по 6,5 тисячі гривень. Також ми розповідали, що в Україні триває експериментальний проєкт з базової соціальної підтримки. Фінансову допомогу тепер отримують навіть ті, кому раніше не передбачалися виплати.

виплати фінансова допомога гроші зима тисяча Зеленського
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації