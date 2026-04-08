Підтримка ЮНІСЕФ: де і кому з українців доступна допомога

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

8 квітня 2026 року жителі одного з регіонів можуть оформити від благодійного фонду ЮНІСЕФ гуманітарну допомогу, а також записатися у списки на надання виплат на майбутню зиму. На підтримку можуть розраховувати родини, які мають неповнолітніх дітей.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організаторів.

Хто може долучитися до програми допомоги від ЮНІСЕФ

За умовами програми, новий етап прийому заявок на підтримку від ЮНІСЕФ розрахований на жителів Городнянської громади Чернігівської області. Долучитися до програми можуть родини з дітьми до 18 років, котрі продовжують проживати у зоні 0–30 км від кордону з РФ.

Благодійний фонд надасть таким домогосподарствам гуманітарну допомогу.

Окрім того, громадянам, які проживають у прифронтовому регіоні, передбачене надання грошової допомоги на наступний холодний сезон. Для цього необхідно подати представникам фонду заявки для запису до списку учасників програми. Реєстрація на "Зимову грошову допомогу" доступна виключно вищезазначеній категорії населення.

Організатори повідомляють, що допомога передбачена для родин, чиї діти навчаються у ліцеї №1 та №2, а також дітям родин, які ще не ходять до садочка або не відвідують його взагалі.

Куди звертатися за допомогою та список документів

Для того, щоб оформити гуманітарну допомогу та подати заявку у списки на виплату "Зимової грошової допомоги" від благодійного фонду ЮНІСЕФ, необхідно 8 квітня прибути у пункт видачі допомоги Городнянської громади (приміщення міського будинку культури).

Для оформлення допомоги потрібно заздалегідь підготувати такі документи (оригінали):

паспорт та ідентифікаційний код;

свідоцтва про народження дітей/паспорти;

ідентифікаційні коди для дітей (якщо є);

банківський рахунок (IBAN);

посвідчення багатодітної сім'ї (за наявності);

документи з підтвердженням вразливості (за наявності): статус самотньої матері, висновок лікарів про інвалідність дитини.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що жителі прифронтової Сумської області, які постраждали від наслідків війни, можуть взяти участь у програмі допомоги від Українського Червоного Хреста. В рамках програми передбачене надання 42 000 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що жителі трьох українських областей (Львівська, Полтавська, Сумська) можуть подати заявки на оформлення допомоги у розмірі 10 000 грн. У пріоритеті будуть особи з I та II групою інвалідності.