Виплати від ERC Ukraine: як отримати пенсіонерам та людям з інвалідністю 12 300 грн

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

15-16 серпня 2026 року Естонська рада у справах біженців в Україні (ERC Ukraine) відкриє нову хвилю реєстрації на програму гуманітарної грошової допомоги для населення, що постраждало через війну. У її рамках найбільш вразливі групи громадян зможуть отримати від 2 000 до 12 300 грн.

Про те, хто і де зможе оформити допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Де будуть доступні виплати від ERC Ukraine у серпні

Йдеться про реалізацію програми на надання грошової допомоги для постраждалих від війни домогосподарств, що розташовані неподалік лінії фронту у таких регіонах:

Запорізькому;

Херсонському;

Донецькому;

Луганському;

Харківському.

Грошову допомогу за пріоритетами буде надано людям, які не можуть задовільнити основні потреби через воєнні дії. Йдеться про такі категорії:

Громадяни, які мешкають біля лінії фронту — залежить від місця вашого проживання, економічної вразливості, пріоритет нададуть людям похилого віку, особам з інвалідністю або людям з хронічними захворюваннями; Евакуйовані/недавно переміщені громадяни — йдеться про людей, які виїхали за останні 45 днів з небезпечних районів, де була оголошена обов'язкова евакуація; Громадяни, які постраждали від атак — люди, які упродовж останніх 45 днів постраждали від атак, житло отримало пошкоджено або зруйноване повністю; Люди, які є найбільш вразливі серед внутрішніх переселенців і мешкають за межами активних бойових дій, переміщені понад 6 місяців тому, стикнулися з фінансовими труднощами.

Суми допомоги, правила реєстрації на необхідні документи

Онлайн-реєстрацію у програмі грошової допомоги для мешканців наближених до лінії фронту областей відкриють з 10:00 суботи, 15 серпня до 18:00 неділі, 16 серпня, на сайті організації.

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Розміри грошової допомоги різнитимуться так:

Люди, які мешкають біля лінії фронту — отримають 10 800 грн на особу на шість місяців;

Евакуйовані/нещодавно переміщені — 12 300 грн на особу на три місяці;

Люди, які є найбільш вразливими і проживають за межами активних бойових дій — щомісячно по 2 000 грн на дорослого, по 3 000 грн — на дитину та особу з інвалідністю.

Необхідно підготувати такі документи для подання заявки:

паспорт громадянина, ID-картку;

свідоцтво про народження для дітей до 14 років;

ідентифікаційні коди для всіх членів від 14 років;

документи, що підтвердять вразливість домогосподарства;

банківський рахунок у форматі IBAN;

підтвердження поточного місцезнаходження.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що влітку у низці регіонів можна отримати допомогу у сумі до 20 000 доларів. Йдеться про програму підтримки в Києві та області, Чернігівській, Дніпропетровській та Одеській областях. Гранти отримають ті, у кого бізнес постраждав через війну.

Ще Новини.LIVE писали, що Карітас України реєструє на надання допомоги громадян, які залишили оселі через війну. Програма передбачає надання виплат для вразливих груп, які можна буде витратити на придбання дров та вугілля для майбутнього опалювального періоду.