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Главная Финансы Денежная помощь ERC Ukraine: как получить пенсионерам 12 300 грн

Денежная помощь ERC Ukraine: как получить пенсионерам 12 300 грн

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 08:00
Выплаты от ERC Ukraine: как пенсионерам и людям с инвалидностью получить 12 300 грн
Пожилая женщина, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

15–16 августа 2026 года Эстонский совет по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine) откроет новый этап регистрации на программу оказания гуманитарной денежной помощи населению, пострадавшему от войны. В ее рамках наиболее уязвимые группы граждан смогут получить от 2 000 до 12 300 грн.

О том, кто и где сможет оформить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Где будут доступны выплаты от ERC Ukraine в августе

Речь идет о реализации программы по предоставлению денежной помощи пострадавшим от войны домохозяйствам, расположенным недалеко от линии фронта в следующих регионах:

  • Запорожском;
  • Херсонском;
  • Донецком;
  • Луганском;
  • Харьковском.

Денежная помощь в приоритетном порядке будет предоставлена людям, которые не могут удовлетворить основные потребности из-за военных действий. Речь идет о следующих категориях:

  1. Граждане, проживающие вблизи линии фронта — в зависимости от места проживания и экономической уязвимости приоритет будет отдаваться пожилым людям, лицам с инвалидностью или людям с хроническими заболеваниями;
  2. Эвакуированные/недавно перемещенные граждане — речь идет о людях, которые выехали за последние 45 дней из опасных районов, где была объявлена обязательная эвакуация;
  3. Граждане, пострадавшие от атак — люди, которые в течение последних 45 дней пострадали от атак, их жилье было повреждено или полностью разрушено;
  4. Люди, которые являются наиболее уязвимыми среди внутренних переселенцев и проживают за пределами зон активных боевых действий, перемещенные более 6 месяцев назад, столкнувшиеся с финансовыми трудностями.

Суммы помощи, правила регистрации и необходимые документы

Онлайн-регистрация в программе денежной помощи для жителей областей, прилегающих к линии фронта, откроется с 10:00 субботы, 15 августа, до 18:00 воскресенья, 16 августа, на сайте организации.

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Размеры денежной помощи будут следующими:

  • Люди, проживающие вблизи линии фронта, — получат 10 800 грн на человека на шесть месяцев;
  • Эвакуированные/недавно перемещенные — 12 300 грн на человека на три месяца;
  • Люди, относящиеся к наиболее уязвимым группам и проживающие за пределами зон активных боевых действий — ежемесячно по 2 000 грн на взрослого, по 3 000 грн — на ребенка и человека с инвалидностью.

Для подачи заявки необходимо подготовить следующие документы:

  • паспорт гражданина, ID-карту;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • идентификационные коды для всех членов семьи в возрасте от 14 лет;
  • документы, подтверждающие уязвимость домохозяйства;
  • банковский счет в формате IBAN;
  • подтверждение текущего местонахождения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом в ряде регионов можно получить помощь в размере до 20 000 долларов. Речь идет о программе поддержки в Киеве и области, Черниговской, Днепропетровской и Одесской областях. Гранты получат те, чей бизнес пострадал из-за войны.

Также Новини.LIVE писали, что "Каритас Украины" регистрирует для оказания помощи граждан, покинувших свои дома из-за войны. Программа предусматривает выплаты уязвимым группам населения, которые можно будет потратить на покупку дров и угля для предстоящего отопительного периода.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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