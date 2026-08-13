Виплати для людей похилого віку: хто має право на допомогу від консорціуму LINK

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) та жителі однієї з прифронтових областей мають можливість отримати фінансову допомогу у рамках проєкту гуманітарного об'єднання українських благодійних організацій — консорціуму LINK. Виплати будуть доступні особливо вразливим категоріям громадян, які продовжують проживати поблизу фронту.

Про те, як можна скористатися відповідною можливістю, повідомляють Новини.LIVE.

Хто має право на грошову допомогу від консорціуму LINK

Згідно з інформацією організаторів, проєкт консорціуму LINK за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України (UHF) реалізують у Херсонській області. Скористатися можливістю отримати виплати можуть жителі таких громад:

Чорнобаївської громади Херсонського району;

Великоолександрівської громади Бериславського району.

Розраховувати на фінансову підтримку зможуть:

громадяни, які за останні три місяці не отримували аналогічної допомоги від інших фондів/організацій;

родини, які мешкають поблизу лінії фронту, попри ризики;

домогосподарства, які належать до соціально вразливих категорій (за певних умов).

Правила проєкту передбачають надання допомоги за таких умов:

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виплати отримають домогосподарства на відстані 0–50 км від фронту;

у разі відстані 0–20 км — заявку розглянуть без підтвердження критеріїв вразливості;

за умови відстані 21–50 км — потрібно мати хоча б один критерій вразливості.

Йдеться про такі вразливі групи населення:

Самотніх громадян віком від 60 років; Людей з інвалідністю/хронічними хворобами; Самотніх батьків з дітьми; Багатодітних родин; Домогосподарства, де дорослі не мають змоги працювати; Недавно переміщені домогосподарства.

Куди звертатися за оформленням грошової допомоги

Громадяни можуть долучитися до участі у проєкті у разі відповідності умовам програми та проживання у двох вищевказаних громадах Херсонського регіону. Заявки приймає благодійний фонд "Рокада".

Для подання запиту на реєстрацію за проєктом з надання фінпідтримки потрібно зателефонувати на гарячу лінію БФ "Рокада" у Херсоні за номером: 0800 332 009.

Оголошення. Джерело: БФ Рокада

Проте організатори попередили, що сам факт подання заявки не дасть гарантії на отримання допомоги. Кошти отримають ті, хто пройде відбір за критеріями проєкту. Також право на допомогу залежить від обсягу наявного фінансування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що БФ "Щедрик" та Estonian Refugee Council відкрила реєстрацію на грошову допомогу для внутрішніх переселенців та евакуйованих осіб. Його реалізують у Херсонському регіоні, а розмір допомоги сягає 12 300 грн, розрахованої на три місяці для кожної особи в родині.

Ще Новини.LIVE писали що влітку для громадян доступний проєкт MESH, що втілюють за підтримки UHF. Він передбачає надання фіндопомоги у регіонах із високим рівнем ризику. У його рамках передбачається надання кількох видів виплат, зокрема на запуск та розвиток власної справи у розмірі до 31 900 грн.