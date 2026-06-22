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Головна Фінанси Грошова допомога до 4 100 євро: хто може оформити виплати від США

Грошова допомога до 4 100 євро: хто може оформити виплати від США

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 11:00
Виплати від США: хто може отримати фінансову допомогу до 4 100 євро
Жінки за комп'ютером, євровалюта. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У червні-липні 2026 року в одному з регіонів деяким громадянам доступні гранти за програмою допомоги, що втілюють за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів. У її рамках українці зможуть подати заявки на виплати для розвитку власної справи до 4 100 євро.

Про те, кому доступна допомога, розповідають Новини.LIVE.

Хто може отримати фінансову допомогу до 4 100 євро

Йдеться про реалізацію проєкту "Довіра" для жителів Харківської області, у рамках якого передбачене надання мікрогрантів для мікро- та малих підприємств.

Взяти участь у проєкті зможуть лише кілька категорій громадян. Він доступний для:

  • ветеранів, які мають бізнес, звільнені зі служби з 24 лютого 2022 року;
  • членів родин таких ветеранів;
  • рідних загиблих, померлих/зниклих безвісти захисників.

Метою проєкту є надання спроможності ветеранам війни, членам їхніх родин, а також рідним загиблих захисників розвинути та відновити мікро- та мале підприємництво, посилити фінансову спроможність.

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Згідно з правилами, заявникам нададуть мікрогранти до 4 157 євро (гривневий еквівалент — 216 000 грн). Кінцева сума гранту буде залежати від поданих заявок та фінансових планів.

Пріоритет під час відбору матимуть:

  1. Ветерани після 24 лютого 2022-го;
  2. Члени родин загиблих/померлих, зниклих безвісти захисників;
  3. Ті, у кого є статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
  4. У бізнес-ідеї є соціальна спрямованість (товари/послуги орієнтовані для найбільш уразливих категорій осіб).

Як зареєструватися у програмі та інші нюанси   

У разі відповідності вимогам програми громадяни мають право подавати заявки, розробивши фінансовий план. Водночас важливе дотримання таких вимог:

  • мати один із вищевказаних статусів;
  • наявність держреєстрації підприємницької діяльності на момент звернення;
  • бізнес розташований у Харківській області, окрім  районів, де тривають активні бойові дії;
  • заходи в рамках бізнес-ідеї мають не перевищувати 60 днів.

Подати попередню заявку можна, заповнивши онлайн-форму. Дедлайн подання заявок: 15 липня поточного року.

За результатами відбору буде сформовано рейтинг заявок відповідно до набраних балів та укладені угоді про надання гранту. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що мешканці одного з міст України мають змогу оформти фіндопомогу від благодійного фонду "Рокада". Кошти нададуть вразливим категоріям населення у розмірі 10 800 грн. Допомогу можуть отримати особи з інвалідністю та люди з тяжкими хворобами, люди похилого віку. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що у червні доступна грошова допомога для евакуйованих осіб у двох областях. Йдеться про виплату у сумі 12 300 грн. Оформити кошти зможуть громадяни, які переїхали через обстріли, небезпеку чи наказ місцевої влади щодо евакуації. 

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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