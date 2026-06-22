Виплати у 10 800 грн: як і де можуть отримати допомогу ті, кому 60+

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

22 червня 2026 року жителі ще одного з українських міст мають можливість отримати грошову допомогу. Її надасть благодійний фонд "Рокада" для вразливих категорій населення, зокрема, для осіб з інвалідністю та людей похилого віку.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу однієї з міських рад.

Кому і де доступна грошова допомога у червні

Як зазначається, йдеться про реалізацію програми підтримки жителів міста Корюківка Чернігівської області.

"Благодійний фонд "Рокада" організовує прийом заяв на отримання грошової допомоги для вразливих категорій населення м. Корюківка", — йдеться у повідомленні.

Долучитися до програми можуть тільки громадяни, які 2026 року не реєструвалися на аналогічні виплати, зокрема від інших організацій чи благодійний фондів.

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Також для участі у програмі необхідно належати до однієї з вразливих категорій населення. Зокрема, допомога доступна домогосподарствам, у складі яких є особи з інвалідністю, а також родини, де є люди з тяжкими хронічними захворюваннями та люди похилого віку (60+).

Окрім того, у списку тих, кому доступні виплати:

домогосподарства, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

родини, де є троє і більше дітей віком до 18 років.

Розмір допомоги та як зареєструвтаися у програмі

За даними Корюківської міської ради, згідно з умовами програми від благодійного фонду "Рокада", громадяни зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 10 800 грн.

Для реєстрації потрібно буде мати оригінали документів усіх членів домогосподарства:

паспорт громадянина;

ідентифікаційні коди;

свідоцтва про народження дітей (якщо є);

документи з підтвердженням фактичного проживання в громаді;

документи, що підтвердять належність до однієї з вразливих категорій;

реквізити банківського рахунку (IBAN) для виплати на банківську картку.

Для того, щоб подати заявку, громадяни мають прибути 22 червня 2026 року (з 10:00 до 17:00) з документами до пункту реєстрації: Укриття Корюківського ліцею № 2.

Контакти. Джерело: Корюківська міська рада

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у червні цього року у низці міст у громадян є можливість отримати фінансову допомогу від UNHCR Ukraine. У її рамках нададуть кілька видів допомоги з розрахунком на три місяці, а сума коливатиметься від 10 800 до 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE розповідали, в яких регіонах доступна програма допомоги до 20 000 доларів. Йдеться про новий етап фінансової підтримки від Mercy Corps малих та середніх бізнесів, що постраждали від війни. Також доступна індивідуальна допомога для мікробізнесу.