Выплаты от США: кто может получить финансовую помощь до 4 100 евро

Денежная помощь до 4 100 евро: кто может оформить выплаты от США
В июне-июле 2026 года в одном из регионов некоторым гражданам будут доступны гранты в рамках программы помощи, реализуемой при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов. В ее рамках украинцы смогут подать заявки на выплаты для развития собственного дела в размере до 4 100 евро.
О том, кому доступна помощь, рассказывают Новини.LIVE.
Кто может получить финансовую помощь в размере до 4 100 евро
Речь идет о реализации проекта "Довіра" для жителей Харьковской области, в рамках которого предусмотрено предоставление микрогрантов для микро- и малых предприятий.
Принять участие в проекте смогут лишь несколько категорий граждан. Он доступен для:
- ветеранов, имеющих собственный бизнес, уволенных со службы с 24 февраля 2022 года;
- членов семей таких ветеранов;
- родственников погибших, умерших или пропавших без вести защитников.
Цель проекта — предоставить ветеранам войны, членам их семей, а также родственникам погибших защитников возможность развить и восстановить микро- и малое предпринимательство, укрепить финансовую устойчивость.
Согласно правилам, заявителям будут предоставлены микрогранты в размере до 4 157 евро (эквивалент в гривнах — 216 000 грн). Окончательная сумма гранта будет зависеть от поданных заявок и финансовых планов.
При отборе приоритет получат:
- Ветераны после 24 февраля 2022-го;
- Члены семей погибших/умерших, пропавших без вести защитников;
- Лица, имеющие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
- Бизнес-идеи, имеющие социальную направленность (товары/услуги, ориентированные на наиболее уязвимые категории лиц).
Как зарегистрироваться в программе и другие нюансы
При соответствии требованиям программы граждане имеют право подавать заявки, разработав финансовый план. При этом важно соблюдать следующие требования:
- иметь один из вышеуказанных статусов;
- наличие государственной регистрации предпринимательской деятельности на момент обращения;
- бизнес должен быть расположен в Харьковской области, за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия;
- мероприятия в рамках бизнес-идеи не должны превышать 60 дней.
Подать предварительную заявку можно, заполнив онлайн-форму. Крайний срок подачи заявок: 15 июля текущего года.
По результатам отбора будет сформирован рейтинг заявок в соответствии с набранными баллами и заключены соглашения о предоставлении гранта.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что жители одного из городов Украины могут оформить финансовую помощь от благотворительного фонда "Рокада". Средства будут предоставлены уязвимым категориям населения в размере 10 800 грн. Помощь могут получить лица с инвалидностью, люди с тяжелыми заболеваниями и пожилые люди.
Также Новини.LIVE рассказывали, что в июне доступна денежная помощь для эвакуированных лиц в двух областях. Речь идет о выплате в размере 12 300 грн. Оформить средства смогут граждане, которые переехали из-за обстрелов, опасности или приказа местных властей об эвакуации.