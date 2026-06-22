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Главная Финансы Денежная помощь до 4 100 евро: кто может оформить выплаты от США

Денежная помощь до 4 100 евро: кто может оформить выплаты от США

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 11:00
Выплаты от США: кто может получить финансовую помощь до 4 100 евро
Женщины за компьютером, евро. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июне-июле 2026 года в одном из регионов некоторым гражданам будут доступны гранты в рамках программы помощи, реализуемой при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов. В ее рамках украинцы смогут подать заявки на выплаты для развития собственного дела в размере до 4 100 евро.

О том, кому доступна помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Кто может получить финансовую помощь в размере до 4 100 евро

Речь идет о реализации проекта "Довіра" для жителей Харьковской области, в рамках которого предусмотрено предоставление микрогрантов для микро- и малых предприятий.

Принять участие в проекте смогут лишь несколько категорий граждан. Он доступен для:

  • ветеранов, имеющих собственный бизнес, уволенных со службы с 24 февраля 2022 года;
  • членов семей таких ветеранов;
  • родственников погибших, умерших или пропавших без вести защитников.

Цель проекта — предоставить ветеранам войны, членам их семей, а также родственникам погибших защитников возможность развить и восстановить микро- и малое предпринимательство, укрепить финансовую устойчивость.

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Согласно правилам, заявителям будут предоставлены микрогранты в размере до 4 157 евро (эквивалент в гривнах — 216 000 грн). Окончательная сумма гранта будет зависеть от поданных заявок и финансовых планов.

При отборе приоритет получат:

  1. Ветераны после 24 февраля 2022-го;
  2. Члены семей погибших/умерших, пропавших без вести защитников;
  3. Лица, имеющие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  4. Бизнес-идеи, имеющие социальную направленность (товары/услуги, ориентированные на наиболее уязвимые категории лиц).

Как зарегистрироваться в программе и другие нюансы

При соответствии требованиям программы граждане имеют право подавать заявки, разработав финансовый план. При этом важно соблюдать следующие требования:

  • иметь один из вышеуказанных статусов;
  • наличие государственной регистрации предпринимательской деятельности на момент обращения;
  • бизнес должен быть расположен в Харьковской области, за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия;
  • мероприятия в рамках бизнес-идеи не должны превышать 60 дней.

Подать предварительную заявку можно, заполнив онлайн-форму. Крайний срок подачи заявок: 15 июля текущего года.

По результатам отбора будет сформирован рейтинг заявок в соответствии с набранными баллами и заключены соглашения о предоставлении гранта.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что жители одного из городов Украины могут оформить финансовую помощь от благотворительного фонда "Рокада". Средства будут предоставлены уязвимым категориям населения в размере 10 800 грн. Помощь могут получить лица с инвалидностью, люди с тяжелыми заболеваниями и пожилые люди.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в июне доступна денежная помощь для эвакуированных лиц в двух областях. Речь идет о выплате в размере 12 300 грн. Оформить средства смогут граждане, которые переехали из-за обстрелов, опасности или приказа местных властей об эвакуации.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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