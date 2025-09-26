Виплати для людей з інвалідністю — як біженцям оформити групу онлайн

Люди похилого віку. Фото: Freepik

Українці, які легально перебувають за кордоном і їм необхідно встановити чи продовжити групу інвалідності, можуть це зробити дистанційно під час воєнного стану. Відповідна процедура різниться залежно від того, чи укладено міждержавну угоду між Україною та країною перебування.

Як біженцям за кордоном оформити групу інвалідності онлайн

Якщо між Україною та країною перебування наявна міждержавна угода, то рішення щодо встановлення інвалідності може ухвалюватися заочно або з використанням телемедицини на основі результатів медичного обстеження в країні перебування, згідно з нормами міждержавних угод.

Відповідні договори існують між Україною та Польщею, Іспанією, Чехією, Болгарією, Естонією, Латвією, Литвою, Португалією та Словаччиною.

Якщо між Україною та країною перебування наявна міждержавна угода, то компетентні установи країни перебування мають передати медичну інформацію у вигляді медичних формулярів до органів Пенсійного фонду України (ПФУ), а вони, своєю чергою, мають передати вже до українського Центру оцінювання функціонального стану особи.

Зокрема, Центр оцінювання функціонального стану особи має надалі забезпечити:

переклад українською мовою отриманих формулярів;

здійснити оцінювання;

передати ухвалене рішення щодо пацієнта до Пенсійного фонду.

Це надасть право, зокрема, на соцдопомогу, що встановлюється, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

100% — для осіб з інвалідністю I групи;

80% — для осіб з інвалідністю II групи;

60% — для осіб з інвалідністю III групи.

Якщо в країні немає міждержавної угоди

У разі, якщо між Україною та країною перебування немає міждержавної угоди, то під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, на розгляд експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи приймають документи про стан здоров'я, видані в країні походження. Проте є єдине застереження — не приймаються до розгляду медичні документи, видані у Росії або Білорусі.

За таких умов у медичних документах має зазначатися:

встановлений діагноз з використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10);

визначений ступінь функціональних порушень пацієнта;

результати лабораторних/функціональних обстежень (виписки стаціонарного хворого, консультації та обстеження).

Також до документів потрібно надати переклади українською мовою, засвідчені відповідно до норм українського законодавства.

Якщо між Україною та країною перебування немає міждержавної угоди, то медичну документацію з перекладом можна передати своєму лікарю:

через звичайну пошту;

через засоби електронної комунікації (пошта, мобільні застосунки, соцмережі).

На основі переданих документів лікар матиме право ухвалити рішення щодо необхідності направлення на здійснення оцінювання.

Рішення щодо встановлення групи інвалідності може ухвалити експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи:

під час розгляду відповідної справи заочно;

за допомогою методів і засобів телемедицини (по відеозв'язку) на основі наданих документів.

Дізнатися деталі щодо встановлення чи продовження групи інвалідності з-за кордону громадяни можуть:

за номером телефону Пенсійного фонду: 0800503753;

написавши на адресу електронної пошти: info@pfu.gov.ua.

