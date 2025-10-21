Комітет соцполітики погодив підвищення виплат на дітей — нові суми

Дівчинка кладе монети в скарбничку. Фото: Freepik

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики у вівторок, 21 жовтня, погодив законопроєкт про дитячі виплати до другого читання. Найближчим часом документ розглянуть у парламенті.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Якими будуть нові суми виплат на дітей

Парламентар нагадав, що законопроєкт №13532 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю" передбачає зокрема:

підвищення до 50 000 допомоги при народженні дитини (зараз ця сума становить 41 280 грн);

допомогу по догляду за дитиною до 1 року — 7 000 грн;

допомогу по догляду за дитиною від 1 до 3 років, якщо батьки повернулись на роботу — 8 000 грн.

Гончаренко уточнив, що коли закон проголосують і його підпише президент — він набуде чинності 1 січня 2026 року. Він також наголосив, що діти, яким ще не виповнився 1 рік і вони народились до 1 січня 2026 року, також мають право на виплати.

Раніше ми писали, що у 2025 році діти, які повернулися з окупації чи після депортації на підконтрольну Україні територію у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA, можуть претендувати на виплату одноразової грошової допомоги. Йдеться про так звану підйомну допомогу в розмірі 50 000 грн.

Також дізнавайтеся, чому деяким українцям доведеться повертати виплати на дітей державі та як це відбувається.