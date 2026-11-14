Посвідчення учасника бойових дій в руці. Фото: УНІАН

Діти учасників бойових дій мають право на державну підтримку під час здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Вона може включати оплату навчання, соціальну стипендію, пільговий кредит або допомогу з проживанням у гуртожитку. У 2026 році також діє програма компенсації контракту, за якою можна отримати оплату одного навчального року.

Про те, як дітям УБД оформити державну допомогу на навчання, розповіли на Національному медіапорталі "Ветеран", передають Новини.LIVE.

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Які освітні пільги доступні дітям УБД

Держава передбачає підтримку дітей учасників бойових дій, які навчаються у державних або комунальних закладах освіти. Допомога доступна студентам денної форми навчання до завершення освітньої програми, але не довше ніж до 23 років.

Залежно від конкретної програми можна отримати:

повну або часткову оплату навчання;

пільговий довгостроковий кредит на освіту;

соціальну стипендію;

допомогу з проживанням у гуртожитку;

забезпечення підручниками та іншу підтримку.

Водночас статус УБД одного з батьків не означає автоматичного отримання всіх пільг. Для кожного виду допомоги передбачені окремі вимоги та порядок оформлення.

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Як оформити пільги на навчання

Для початку потрібно звернутися до приймальної комісії, деканату або іншого відповідального підрозділу закладу освіти. Там слід повідомити про статус УБД батька чи матері та уточнити, які види підтримки доступні.

Зазвичай для оформлення необхідно підтвердити:

особу студента;

родинний зв'язок із ветераном;

статус УБД одного з батьків;

факт навчання, його форму та, за необхідності, умови контракту.

Соціальну стипендію та місце в гуртожитку оформлюють за окремими правилами. Для цього потрібно подати відповідні заяви та дотриматися встановлених строків.

Як отримати компенсацію за контракт у 2026 році

У 2026/2027 навчальному році продовжує діяти експериментальний проєкт державної допомоги на оплату контрактного навчання дітей визначених категорій захисників. До переліку отримувачів належать і діти УБД.

Програма передбачає оплату одного навчального року у закладі фахової передвищої або вищої освіти, який бере участь в експерименті.

Для отримання допомоги потрібно пройти кілька етапів:

Звернутися до закладу освіти. Надати документи, які підтверджують право на компенсацію. Дочекатися внесення інформації до ЄДЕБО. Отримати сертифікат у застосунку Дія. Підтвердити його протягом 20 календарних днів після отримання.

Після цього кошти перераховують на спеціальний рахунок закладу освіти. Якщо студент уже самостійно оплатив контракт, навчальний заклад має повернути відповідну суму після надходження державного фінансування відповідно до правил програми.

Важливо враховувати, що допомога надається одноразово протягом дії експериментального проєкту. Вона не означає автоматичної оплати всіх наступних років навчання. Вік отримувача, належність до визначеної категорії та інші вимоги встановлені постановою Кабінету Міністрів України №318.

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Також Новини.LIVE писали, в яких числах УБД мають отримати компенсацію за комуналку. Розмір пільги становить 75% вартості визначених послуг. При цьому її нараховують лише в межах установлених соціальних нормативів.