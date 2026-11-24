Рахунок за комунальні послуги та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2026 року учасники бойових дій зможуть оплачувати житло та комунальні послуги зі знижкою 75%. Держава компенсує частину витрат на електроенергію, газ, воду, опалення та вивезення сміття. Водночас пільга діє не на весь обсяг споживання, а лише в межах установлених соціальних норм. На суму компенсації впливає декілька факторів.

Новини.LIVE розповідають, яку компенсацію комуналки отримають військові у грудні.

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На які комунальні послуги УБД отримають 75% знижки

Учасники бойових дій мають право на 75% знижку на оплату житла та комунальних послуг. Ця пільга передбачена законодавством і поширюється на витрати в межах установлених соціальних нормативів.

Зокрема, держава компенсує частину вартості таких послуг:

утримання житла та квартплату;

постачання природного газу;

електроенергію;

опалення;

холодну та гарячу воду;

водовідведення;

вивезення побутових відходів;

скраплений газ і тверде паливо для будинків без централізованого опалення.

Під час розрахунку знижки враховують вид комунальної послуги та встановлені для неї норми споживання. Вони визначені законодавством, зокрема постановою Кабінету Міністрів України №409.

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Хто з членів родини УБД може користуватися пільгою

Право на знижку мають не лише самі учасники бойових дій. Скористатися нею можуть також визначені законом члени їхніх сімей, які проживають разом із пільговиком.

До цієї категорії належать:

чоловік або дружина;

діти віком до 18 років;

неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства I або II групи;

особи з інвалідністю I групи;

непрацездатні батьки;

люди, які перебувають під опікою або піклуванням учасника бойових дій.

Розмір компенсації залежить від кількості членів родини, які мають право на пільгу, площі помешкання та обсягу спожитих послуг.

Важливо враховувати, що знижка поширюється лише на споживання в межах соціальних нормативів. Якщо родина використовує більше води, газу чи електроенергії, ніж передбачено нормами, різницю доведеться оплачувати самостійно.

Скільки води компенсують учасникам бойових дій

Для водопостачання та водовідведення встановлені окремі обмеження. Якщо в будинку або квартирі є гаряча вода, на одну людину передбачені такі місячні норми:

холодна вода — до 2 куб. м;

гаряча вода — до 1,6 куб. м;

водовідведення — до 3,6 куб. м.

Якщо гарячої води немає або її постачання припинене більш ніж на два тижні, норматив холодної води збільшується до 3,6 куб. м на людину. Така сама норма діє для водовідведення.

Саме в межах зазначених обсягів держава компенсує 75% вартості водопостачання та водовідведення.

Які норми електроенергії діють для УБД

Кількість електроенергії, за яку надають знижку, залежить від обладнання в помешканні та наявності гарячого водопостачання.

Якщо в оселі встановлена газова плита та є гаряча вода, діють такі нормативи:

70 кВт-год на першого члена сім'ї;

по 30 кВт-год на кожного наступного;

загалом не більше 190 кВт-год на місяць.

Якщо використовується електроплита та є гаряча вода:

110 кВт-год на першого члена сім'ї;

по 30 кВт-год на кожного наступного;

загалом не більше 230 кВт-год на місяць.

Якщо встановлена електроплита, але немає гарячої води:

130 кВт-год на першого члена сім'ї;

по 30 кВт-год на кожного наступного;

загалом не більше 250 кВт-год на місяць.

Якщо в помешканні немає електроплити та централізованої гарячої води, норматив становить:

100 кВт-год на першого мешканця;

по 30 кВт-год на кожного наступного;

загалом не більше 220 кВт-год на місяць.

У межах цих обсягів УБД можуть отримати 75% знижку на електроенергію. Якщо родина споживає більше, надлишок оплачується за повним тарифом.

Скільки газу враховують під час нарахування пільги

Соціальні нормативи для природного газу залежать від способу його використання та обладнання, встановленого в будинку.

На одну людину щомісяця передбачені такі обсяги:

3,3 куб. м — якщо є газова плита та централізоване гаряче водопостачання;

5,4 куб. м — якщо є газова плита, але немає централізованої гарячої води та газового водонагрівача;

10,5 куб. м — якщо встановлена газова плита та газовий водонагрівач.

Для будинків з індивідуальним газовим опаленням передбачена окрема норма. Вона становить 4 куб. м газу на кожен квадратний метр опалюваної площі на місяць протягом опалювального сезону.

Під час розрахунку також використовують відповідний коригуючий коефіцієнт.

Яку площу житла враховують для комунальної знижки

Пільга на оплату житла та послуг з управління багатоквартирним будинком розраховується з урахуванням соціальної норми площі.

Вона становить 21 кв. м загальної площі на кожного пільговика та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

Для опалення застосовують подібний норматив. Він передбачає 21 кв. м опалюваної площі на кожного пільговика та ще 10,5 кв. м на родину.

Для деяких сімей ветеранів, які складаються лише з непрацездатних осіб, законодавство дозволяє застосовувати збільшені нормативи.

Пільга на вивезення побутових відходів також розраховується в межах установлених норм. При цьому враховують кількість членів родини, які мають право на знижку, та обсяг відповідної послуги.

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