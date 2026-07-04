Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пособия на детей будут выплачиваться по-новому: что изменилось с июля

Пособия на детей будут выплачиваться по-новому: что изменилось с июля

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 19:55
В Украине будут по-новому назначать "детские" выплаты: что это означает
Девочка с мальчиком, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине для родителей с детьми ввели новый механизм выплаты денежной помощи. Нововведения не затронули условия использования денег. То есть, как и раньше, выплаты от государства родители смогут использовать только по целевому назначению.

Подробнее об этом говорится в Постановлении № 617, принятом Кабмином Украины, сообщает Новини.LIVE.

Подробнее об изменениях

Изменения коснулись:

  • в использовании специальных счетов;
  • в сроках выплат;
  • в отношении денежной компенсации за "Пакунок малюка";
  • в условиях получения отдельных видов помощи.

Основное нововведение — использовать специальные счета с установленным режимом контроля расходов, можно будет через электронное платежное средство "Дія.Картка". Именно на такие счета государство будет перечислять деньги родителям. Речь идет о:

  • пособии по уходу за ребенком до одного года;
  • выплаты по программе "єЯсла";
  • компенсацию по программе Пакунок малюка";
  • пособие "Пакунок школяра".

"Пакунок малюка"

Правительство постановило, что размер компенсации увеличится. Речь идет о 3 прожиточных минимумах для детей в возрасте до 6 лет. На данный момент это 8451 гривен. Если ребенок родился не в роддоме, то обратиться за компенсацией можно в течение 3 месяцев.

Читайте также:

Как будут начисляться выплаты

С июля 2026 года финансовую помощь украинцам начнут начислять не позднее, чем через 14 рабочих дней после принятия соответствующего решения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о многоцелевой денежной помощи и о том, как её оформить. Каждый член семьи имеет право на 10 000 гривен. Однако выплаты предоставляются ограниченному количеству домохозяйств.

Также Новини.LIVE объясняли, какими программами помощи могут воспользоваться украинцы в 2026 году.Населению доступны как государственные программы, так и международные. Граждане, в частности, могут получить финансовую поддержку на аренду жилья, открытие бизнеса и прочее.

выплаты финансовая помощь денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации