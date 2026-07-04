В Украине будут по-новому назначать "детские" выплаты: что это означает

Девочка с мальчиком, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине для родителей с детьми ввели новый механизм выплаты денежной помощи. Нововведения не затронули условия использования денег. То есть, как и раньше, выплаты от государства родители смогут использовать только по целевому назначению.

Подробнее об этом говорится в Постановлении № 617, принятом Кабмином Украины, сообщает Новини.LIVE.

Подробнее об изменениях

Изменения коснулись:

в использовании специальных счетов;

в сроках выплат;

в отношении денежной компенсации за "Пакунок малюка";

в условиях получения отдельных видов помощи.

Основное нововведение — использовать специальные счета с установленным режимом контроля расходов, можно будет через электронное платежное средство "Дія.Картка". Именно на такие счета государство будет перечислять деньги родителям. Речь идет о:

пособии по уходу за ребенком до одного года;

выплаты по программе "єЯсла";

компенсацию по программе Пакунок малюка";

пособие "Пакунок школяра".

"Пакунок малюка"

Правительство постановило, что размер компенсации увеличится. Речь идет о 3 прожиточных минимумах для детей в возрасте до 6 лет. На данный момент это 8451 гривен. Если ребенок родился не в роддоме, то обратиться за компенсацией можно в течение 3 месяцев.

Читайте также:

Как будут начисляться выплаты

С июля 2026 года финансовую помощь украинцам начнут начислять не позднее, чем через 14 рабочих дней после принятия соответствующего решения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о многоцелевой денежной помощи и о том, как её оформить. Каждый член семьи имеет право на 10 000 гривен. Однако выплаты предоставляются ограниченному количеству домохозяйств.

Также Новини.LIVE объясняли, какими программами помощи могут воспользоваться украинцы в 2026 году.Населению доступны как государственные программы, так и международные. Граждане, в частности, могут получить финансовую поддержку на аренду жилья, открытие бизнеса и прочее.