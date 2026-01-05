Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Виплати при народженні дитини та Пакунок малюка — як оформити

Виплати при народженні дитини та Пакунок малюка — як оформити

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 12:52
Виплати при народженні дитини у 2026 році — суми і як оформити через Дію
Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня держава оновила виплати при народженні дитини. Для батьків це означає більшу одноразову допомогу і дуже простий цифровий шлях без походів по кабінетах.

Подати заявку можна онлайн через сервіс єМалятко в Дії, навіть якщо свідоцтво про народження ще не оформлене, повідомляє Мінцифри

Реклама
Читайте також:

Скільки тепер платять при народженні дитини

Для дітей, які народилися після 1 січня 2026 року, одноразова виплата становить 50 тисяч гривень. Окремо зберігається і Пакунок малюка — його вартість у 2026 році тепер складає 8 451 гривню.

Рішення ухвалив парламент, і воно вже діє. Гроші можна оформити без паперових заяв — достатньо подати заявку в Дії.

Як подати заявку через єМалятко

Якщо свідоцтво про народження батьки ще не отримали, це не проблема. Заявку на виплати можна подати одразу в застосунку, зробивши кілька кроків у сервісі єМалятко.

Фактично це одна заява, яка запускає одразу кілька державних послуг.  

Якщо дитина народилася за кордоном

Для дітей, народжених за межами України, процедура трохи інша. Потрібно подати документи про народження, видані в країні перебування, до Пенсійного фонду.

Якщо дитина перебуває на повному державному утриманні, виплати не зникають — кошти зараховують на депозит. Доступ до них дитина отримає після досягнення повноліття.

Що ще дає єМалятко

Сервіс єМалятко служить для різних цілей. Через нього можна зареєструвати народження, отримати свідоцтво та замовити до п’яти додаткових послуг, які потрібні новонародженому.

Станом на зараз сервісом уже скористалися понад 600 тисяч українських родин. Важливо пам'ятати, що для подачі заявки знадобиться номер медичного висновку або судове рішення про факт народження дитини. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як подати заявку на 50 тисяч грн дитячих виплат. Також ми писали про витік даних українців з Дії та проблеми кіберзахисту. 

Дія виплати допомога молодим батькам новонароджені пакунок малюка
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації