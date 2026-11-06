Грабіжник у квартирі. Фото: Magnific

Зберігати готівку вдома зручно, однак такий спосіб має свої ризики. Під час крадіжок злодії зазвичай не витрачають багато часу на пошуки й перевіряють насамперед найпоширеніші схованки. Шухляди, матраци, шафи та побутова техніка часто стають першими місцями, де шукають гроші. Водночас навіть незвичайна схованка не гарантує повного захисту заощаджень.

Де безпечно тримати гроші вдома і яких місць слід уникати, розповіли фахівці охоронно-детективного агентства "Спарта-Захід", передають Новини.LIVE.

Реклама

Де злодії шукають гроші в оселі

Під час крадіжок зловмисники намагаються якомога швидше знайти цінні речі. Тому зазвичай починають із місць, де люди найчастіше залишають готівку. Вони перевіряють меблі, шафи, коробки та інші предмети, які можуть використовуватися для зберігання заощаджень.

Серед поширених способів пошуку грошей:

Перевірка меблів і речей. Злодії оглядають шухляди, тумбочки, шафи, книги, конверти та коробки.

Пошук у спальнях. Ці кімнати часто стають одними з перших місць для обшуку, оскільки люди нерідко тримають там гроші та коштовності.

Огляд побутової техніки. Зловмисники можуть перевіряти холодильники, духовки, мікрохвильові печі та пральні машини.

Перевірка сейфів. Якщо сейф не закріплений, його можуть просто винести з помешкання.

Пошук металевих предметів. Готівку, яку зберігають разом із монетами, золотом або іншими металевими речами, іноді можна виявити за допомогою спеціальних пристроїв.

Щоб зменшити ризик втрати заощаджень, не варто покладатися на очевидні місця або вважати незвичайну схованку повністю безпечною.

Читайте також:

Де не варто зберігати готівку вдома

Є місця, які здаються зручними для зберігання грошей, але насправді не забезпечують належного захисту. До них належать:

шухляди письмових столів і тумбочок;

матраци та постільна білизна;

незакріплені сейфи;

холодильники та морозильні камери;

банки, коробки й скриньки у шафах;

книги та книжкові полиці;

кишені старого одягу;

дивани, крісла та меблеві подушки;

килими та підлогові покриття;

духовки й мікрохвильові печі.

Такі схованки не лише легко перевірити під час крадіжки, а й можуть створювати додаткові ризики. Наприклад, гроші в побутовій техніці можуть пошкодитися через нагрівання або вологу.

Як безпечніше зберігати гроші у квартирі

Якщо ви все ж вирішили тримати частину заощаджень удома, варто подбати про їхній захист. Найкраще використовувати спеціально призначені для цього засоби зберігання.

Допоможуть зменшити ризики:

Надійний сейф. Варто обирати модель, яку можна закріпити до стіни або підлоги, а не просто поставити в шафу. Захищене місце з обмеженим доступом. Не варто залишати гроші там, де їх легко знайти випадковим відвідувачам. Розподіл заощаджень. Не рекомендується зберігати всі гроші в одному місці. Обмеження суми готівки. Вдома краще залишати лише ту суму, яка потрібна для повсякденних витрат або непередбачених ситуацій.

Не варто ховати гроші в електричних розетках, побутових приладах або інших місцях, де це може становити небезпеку. Також не слід використовувати схованки, які потребують пошкодження стін, підлоги чи інженерних систем.

Як захистити домашні заощадження

Найбезпечніше рішення — не тримати вдома великі суми готівки. Для значних заощаджень доцільніше використовувати банківські рахунки або інші фінансові інструменти, які відповідають вашим потребам.

Якщо гроші все ж зберігаються у квартирі, важливо поєднувати надійне місце зберігання із загальними заходами безпеки, як от охоронна сигналізація, камери відеоспостереження тощо. Навіть добре продумана схованка не гарантує захисту, якщо зловмисники мають достатньо часу для пошуку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки грошей варто мати вдома про запас. Під час війни готівка допомагає впоратися з непередбачуваними ситуаціями. Наприклад, гроші можуть знадобитися під час тривалих відключень електроенергії або тимчасових перебоїв у роботі банківських сервісів.

Також Новини.LIVE писали, скільки готівки можна вивезти за кордон з України. Для сум, які перевищують встановлений поріг, необхідно заповнити митну декларацію та підтвердити походження коштів. При цьому для резидентів передбачені додаткові вимоги до документів.