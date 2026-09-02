Податки з донатів блогерів: скільки потрібно сплатити у 2026 році

Жінка з калькулятором рахує податки. Джерело: magnific.com

Блогери, які отримують донати від підписників, мають враховувати податкові правила. ДПС пояснила, як оподатковуються добровільні внески під час прямих ефірів, зокрема для ФОП третьої групи. Якщо кошти не пов’язані з підприємницькою діяльністю, вони оподатковуються як дохід.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз’яснення Головного управління ДПС у м. Києві.

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Чи потрібно платити податки з донатів

Сам по собі донат не означає, що людина має сплачувати єдиний податок. Для визначення податкового режиму важливо, хто отримує кошти та за що саме їх перерахували.

ДПС розглянула ситуацію з блогером, який зареєстрований як ФОП третьої групи та отримує добровільні внески від глядачів під час прямих ефірів.

Якщо такі кошти не є оплатою за товари, роботи або послуги та не пов’язані з господарською діяльністю ФОП, вони не включаються до доходу підприємця для сплати єдиного податку.

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Водночас це не означає, що отримані гроші взагалі не оподатковуються. Якщо донати не пов’язані з підприємницькою діяльністю, їх розглядають як дохід фізичної особи.

Які податки сплачують із донатів

Для доходу фізичної особи застосовуються:

18% ПДФО;

5% військового збору.

Отже, загальна ставка податків становить 23% від оподатковуваної суми.

Наприклад, якщо блогер отримав 10 000 грн донатів, із цієї суми потрібно сплатити:

1 800 грн ПДФО;

500 грн військового збору.

Загалом податки становитимуть 2 300 грн, а після їх сплати залишиться 7 700 грн.

Якщо блогер отримав 30 000 грн донатів, сума податків за такою ставкою становитиме 6 900 грн: 5 400 грн ПДФО та 1 500 грн військового збору.

Що змінюється для блогерів-ФОП

Реєстрація ФОП не означає, що всі кошти, які надходять підприємцю, автоматично вважаються доходом для сплати єдиного податку.

Якщо блогер отримує гроші за товари, роботи або послуги в межах своєї підприємницької діяльності, вони можуть бути доходом ФОП і оподатковуватися за правилами спрощеної системи.

Інша ситуація з добровільними внесками від глядачів. Якщо донат не є оплатою за товар, роботу чи послугу та не пов’язаний із господарською діяльністю підприємця, він не включається до доходу ФОП третьої групи для розрахунку єдиного податку.

Водночас такий донат може оподатковуватися за загальними правилами для фізичних осіб — за ставками 18% ПДФО та 5% військового збору.

Тому для блогера важливо правильно визначити природу отриманих коштів, а не лише спосіб їх надходження на рахунок.

Чи запровадили новий податок на донати у 2026 році

Окремого нового податку саме на донати у 2026 році не запроваджували.

ДПС у своєму роз’ясненні пояснила, як чинні правила оподаткування застосовуються до добровільних внесків, які блогери отримують від глядачів під час прямих ефірів.

Тому твердження про те, що у 2026 році блогерам "запровадили податок на донати", буде некоректним. Йдеться про оподаткування коштів, які вже за чинними правилами можуть визнаватися доходом фізичної особи.

Водночас назва платежу "донат" сама по собі не звільняє його від оподаткування. Визначальним є те, за що людина отримала кошти та чи пов’язані вони з її підприємницькою діяльністю.

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