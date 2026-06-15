Виплати від UNHCR у 4 000 грн: хто і де має право на грошову допомогу

Жінка похилого віку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

15 червня 2026 року представники Агентства ООН у справах біженців UNHCR Ukraine оголосили реєстрацію на оформлення фінансової допомоги для жителів ще однієї прифронтової громади. Подати заявки на програму підтримки, розрахованої на три місяці, зможуть тільки три групи населення.

Про те, як оформити виплати за програмою, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто і де має право на грошову допомогу від UNHCR

Як зазначають в Агенції ООН у справах біженців, постраждалим від війни громадянам зараз надаються більші суми виплат. Згідно з правилами, залежно від обставин передбачається нарахування відразу за три місяці суми від 10 800 (по 3 600 грн щомісячно) до 12 300 грн (близько 4 000 грн щомісячно).

15 червня стала доступна реєстрація на відповідні виплати в Охтирській громаді Сумської області. Долучитися до програми можна лише кільком категоріям людей, які особливо постраждали через наслідки війни.

Приймають заявки від тих, хто рятував життя, залишивши власні оселі. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) та біженці отримають право на індивідуальну допомогу залежно від термінів переміщення:

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Для переселенців, які оформили відповідний статус нещодавно (до 45 днів), і виїхали у зв'язку з реальною загрозою для життя, обстріли чи примусову евакуацію. Для ВПО, якщо терміни пересування по регіонах становлять від 46 днів до шести місяців, а виїхали через реальну небезпеку. Для українців, які повернулись на свою колишнє місце проживання з інших областей чи з-за кордону протягом року та не раніше трьох місяців.

Правила оформлення допомоги та необхідні документи

Громадяни, які проживають в Охтирській громаді, зможуть записатися у чергу до пункту збору даних UNHCR Ukraine по телефону. Після цього слід очікувати дзвінка від організаторів для перевірки відповідності умовам програми та обговорення візиту до пункту.

"До уваги мешканців Охтирської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Охтирка на 15 червня 2026 (понеділок), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38.", — зазначається у повідомленні.

З собою необхідно буде взяти такі документи (оригінали) на всіх членів родини:

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку ВПО (інше підтвердження виїзду);

свідоцтво про народження (для дітей);

номер рахунку в банку IBAN;

документи, що підтвердять інвалідність чи опіку.

Звертатимуть увагу під час відбору для права на виплати на такі умови:

розмір доходу у середньому за місяць не вищий 8 300 грн на кожну особу в домогосподарстві;

ступінь близькості до фронту, умови проживання, склад родини, наявність вразливостей.

Оформити виплати можна буде, якщо з часу отримання останньої допомоги від інших благодійних фондів минуло понад три місяці.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям виплатять до 3,1 тис. грн до Дня Незалежності. Зокрема, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів та діти, які народилися в місцях примусового утримання, отримають 1000 грн.

Також Новини.LIVE писали, що громадяни можуть отримати грошову допомогу за новою програмою виплат від Норвезької ради у справах біженців. Кошти нададуть внутрішнім переселенцям, а також мешканцям прифронтових зон та деокупованих територій України.