Фінансова підтримка для ФОП — що отримає бізнес під час енергетичної кризи в Україні

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що підприємці, яким доводиться працювати в надзвичайних умовах в енергетиці, отримають від держави додаткову грошову підтримку. Це сприятиме збереженню робочих місць на підприємствах під час кризи в енергетичній сфері

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Виплати бізнесу до 15 000 гривень

За словами глави уряду, Кабмін України ухвалив пакет підтримки для енергетиків, який складається з:

одноразової фінансової допомоги, який отримуватиме малий та середній бізнес на енергонезалежність;

кредити під 0% для бізнесу.

Юлія Свириденко зазначила, що ФОП 2 — 3 груп, які працюють у соціально важливих сферах (заклади харчування, аптеки, кав’ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади та послуги першої необхідності), можуть розраховувати на разову виплату, розмір якої коливається від 7 500 до 15 000 гривень.

"Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника", — йдеться у повідомленні.

Подавати заявки на виплати можна буде через Дію. Держдопомога надається для купівлі чи ремонту енергообладнання, пального для генераторів та оплати послуг електроенергії.

Кредити 0% на енергообладнання

Щодо безвідсоткового кредиту на енергообладнання, то його надаватимуть підприємствам за програмою 5 — 7 —9%. З нульовою ставкою можна купувати генератори та акумуляторні батареї.

"Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Кредити надають майже 50 банків — партнерів програми 5 — 7 —9% строком до 3 років", — розповіла Свириденко.

Максимальна сума кредиту — до 10 мільйонів гривень.

Раніше ми розповідали, що українцям варто тримати до 15 000 гривень готівкою на випадок тривалого відключення світла. Це стратегічний запас, який дозволить покрити базові потреби, якщи виникне збій у роботі банківської інфраструктури. Також писали, що деякі українці почнуть отримувати більші зарплати за січень-березень. Йдеться про суми у 20 000 гривень.