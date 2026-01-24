Фінансова підтримка для ФОП — що отримає бізнес під час енергетичної кризи в Україні

Держава виплатить фіндопомогу через блекаути — хто отримає
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що підприємці, яким доводиться працювати в надзвичайних умовах в енергетиці, отримають від держави додаткову грошову підтримку. Це сприятиме збереженню робочих місць на підприємствах під час кризи в енергетичній сфері
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Виплати бізнесу до 15 000 гривень
За словами глави уряду, Кабмін України ухвалив пакет підтримки для енергетиків, який складається з:
- одноразової фінансової допомоги, який отримуватиме малий та середній бізнес на енергонезалежність;
- кредити під 0% для бізнесу.
Юлія Свириденко зазначила, що ФОП 2 — 3 груп, які працюють у соціально важливих сферах (заклади харчування, аптеки, кав’ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади та послуги першої необхідності), можуть розраховувати на разову виплату, розмір якої коливається від 7 500 до 15 000 гривень.
"Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника", — йдеться у повідомленні.
Подавати заявки на виплати можна буде через Дію. Держдопомога надається для купівлі чи ремонту енергообладнання, пального для генераторів та оплати послуг електроенергії.
Кредити 0% на енергообладнання
Щодо безвідсоткового кредиту на енергообладнання, то його надаватимуть підприємствам за програмою 5 — 7 —9%. З нульовою ставкою можна купувати генератори та акумуляторні батареї.
"Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Кредити надають майже 50 банків — партнерів програми 5 — 7 —9% строком до 3 років", — розповіла Свириденко.
Максимальна сума кредиту — до 10 мільйонів гривень.
