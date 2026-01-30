Відео
Головна Фінанси Компенсація від 1 до 10 млн грн — кому виплачуватимуть у 2026 році

Компенсація від 1 до 10 млн грн — кому виплачуватимуть у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 21:36
Страхування бізнесу від воєнних ризиків — за що і скільки тепер платитиме держава
Людина підписує документи. Фото: Новини.LIVE

Кабмін України вдосконалює механізм страхування бізнесу від воєнних ризиків. Зміни торкнуться майна, яке отримало пошкодження або було знищене в період з 1 січня 2026 року.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Читайте також:

Страхування воєнних ризиків 2026

Глава уряду пояснила, якими будуть основні реформи та що саме зміниться для бізнесу у страхуванні майна від ризиків у воєнний час:

  1. Розширення покриття —  компенсацію тепер видаватимуть не лише за нерухомість, а й за виробниче виробниче обладнання — верстати, апарати, інструменти, техніку.
  2. Спрощення процесів — бізнес може не оцінювати майно для подачі заявки, натомість підприємцям дозволили вписувати ймовірну суму збитків. Оцінювати збитки потрібно буде лише у разі руйнувань.
  3. Чітке визначення воєнних ризиків — компенсація надається не лише у разі прямих влучань ракет чи артилерії, а й у випадках шкоди від ударних хвиль, падіння БПЛА, КАБів, уламків та іншого опосередкованого впливу зброї.
  4. Справедливі ліміти —  до 10 мільйонів гривень за майно або до 1 мільйона гривень  — компенсація страхової премії. Тепер їх застосовуватимуть окремо до кожної юридичної особи.

"Ці зміни — результат системної роботи з регіонами та бізнесом, які вже діляться практичним досвідом його застосування", — підкреслила Юлія Свириденко. 

Держава надаватиме підтримку у двох форматах: бізнес на прифронтових регіонах отримуватиме компенсацію напряму, натомість підприємствам з інших регіонів страхову премію компенсовуватимуть частково. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, держава надасть підприємствам одноразову грошову допомогу та "нульові" кредити на енергообладання. Так, від 7 500 до 15 000 гривень зможе отримати малий та середній бізнес на енергонезалежність.

А "нульові" кредити зможуть оформлювати підприємства, які відповідають критеріям програми "5 — 7 — 9" для закупівлі генераторів чи акумуляторних батарей. 

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк скасував тарифи для частини фізичних осіб-підприємців. Однак в банку попередили, що нові умови актуальні для тих ФОПів, які виконуватимуть одне важливе правило. Також писали, що підприємці на єдиному податку більше не можуть займатися охоронною діяльністю. ФОПам треба або перевестися на загальну систему, або відмовитися від відповідних КВЕДів.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
