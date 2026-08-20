Виплати на дрова для пенсіонерів і не тільки: де доступна допомога від Карітас на зиму

Людина тримає гривневу купюру. Фото: Новини.LIVE

20 серпня 2026 року в одному з українських регіонів представники "Карітас України", що входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі, відкрили реєстрацію на програму підтримки домогосподарств у підготовці до опалювального періоду. Йдеться про надання коштів для закупівлі твердого палива чи оплати майбутніх рахунків житлово-комунальних послуг (ЖКП).

Про те, хто і де може подати заявки, повідомляють Новини.LIVE.

Де стартує реєстрація на грошову допомогу до зими

Як зазначається, реалізація проєкту, покликаного забезпечити зимову стійкість домогосподарств, охопила Полтавський регіон. Зокрема, у четвер подати запити на призначення виплат зможуть жителі в сільській місцевості Коломацької територіальної громади.

Грошову допомогу можна буде спрямувати на покриття витрат у зимовий період на комунальні послуги. Також виплати можна буде використати тим, хто не має централізованого опалення, на купівлю:

дров;

вугілля;

пелетів;

брикетів.

"Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" розпочинає реєстрацію грошової допомоги на комунальні послуги та тверде паливо, на зимовий період 2026/27 років", — йдеться у повідомленні.

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Долучитися до проєкту підтримки зможуть домогосподарства з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за наявності одного з таких критеріїв вразливості:

Громадяни з інвалідністю (І-ІІ група та інвалідність з дитинства); Люди похилого віку від 60 років; Одинокі матері та батьки, опікуни неповнолітніх дітей; Вагітні жінки чи годуючі матері з дітьми віком до 3-х років; Матері/батьки прийомних неповнолітніх дітей; Люди з важкими захворюваннями, що обмежують фізичні/психічні можливості та потребують дороговартісного лікування; Багатодітні родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

Громадяни зможуть претендувати на виплати за одночасного дотримання таких важливих умов:

є статутс внутрішнього переселенця;

проживання на території Коломацької тергромади;

дохід родини на кожну особу не перевищує 8 422 грн;

домогосподарство не отримувало аналогічну підтримку в 2026 році.

Куди звертатися за допомогою та список документів

За даними організаторів, якщо родини відповідають вищепереліченим умовам, то можуть подати запит на оформлення грошової допомоги за проєктом "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні".

Збір заявок відбуватиметься з 11:00 20 серпня 2026 року за адресою: Коломацька тергромада, вул. Центральна, 50 (Будинок культури).

Громадяни мають подбати про наявність таких документів (оригіналів):

паспорт та ідентифікаційний код;

довідка внутрішньо переміщеної особи;

банківський рахунок ІBAN;

документи, що підтвердять критерій вразливості;

довідка про доходи з податкової служби/довідки ОК-5 та ОК-7.

довідка про наявність пічного опалення в житлі, комунальних послуг.

Уточнити деталі щодо можливості подачі заявки на зимові виплати можна за таким контктним номером телефону:

+3 8 050 888 70 29.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що наприкінці літа 2026 року переміщені через війну домогосподарства з числа вразливих груп можуть отримати міжнародну фінансову допомогу від УВКБ ООН. Йдеться про нарадання виплат у сумі до 12 800 грн. Такою можливістю наділені мешканці Вінниці.

Ще Новини.LIVE писали, що у серпні внутрішні переселенці можуть отримати від БФ "Рокада" грошову допомогу. Програма фінпідтримки передбачає надання коштів громадянам вразливих категорій, зокрема людям похилого віку та особам з інвалідністю в одному з північних регіонів України.