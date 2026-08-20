Выплаты на дрова для пенсионеров и не только: где доступна помощь от Каритас на зиму

Деньги на дрова от Каритас: где доступна помощь для пенсионеров
20 августа 2026 года в одном из украинских регионов представители фонда "Каритас Украины", входящего в одну из крупнейших международных сетей благотворительных организаций в мире, открыли регистрацию на программу поддержки домохозяйств в рамках подготовки к отопительному сезону. Речь идет о предоставлении средств на закупку твердого топлива или оплату предстоящих счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
О том, кто и где может подать заявки, сообщают Новини.LIVE.
Где стартует регистрация на денежную помощь к зиме
Как отмечается, реализация проекта, призванного обеспечить зимнюю устойчивость домохозяйств, охватила Полтавский регион. В частности, в четверг подать заявки на назначение выплат смогут жители сельской местности Коломацкой территориальной громады.
Денежную помощь можно будет направить на покрытие расходов в зимний период на коммунальные услуги. Также выплаты можно будет использовать тем, у кого нет централизованного отопления, на покупку:
- дров;
- угля;
- пеллет;
- брикетов.
"Каритас Полтава в рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" начинает регистрацию на получение денежной помощи на оплату коммунальных услуг и твердого топлива на зимний период 2026/27 годов", — говорится в сообщении.
Принять участие в проекте поддержки смогут домохозяйства из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) при наличии одного из следующих критериев уязвимости:
- Граждане с инвалидностью (I–II группа и инвалидность с детства);
- Пожилые люди от 60 лет;
- Одинокие матери и отцы, опекуны несовершеннолетних детей;
- Беременные женщины или кормящие матери с детьми в возрасте до 3 лет;
- Матери/отцы приемных несовершеннолетних детей;
- Люди с тяжелыми заболеваниями, ограничивающими физические/психические возможности и требующими дорогостоящего лечения;
- Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.
Граждане смогут претендовать на выплаты при одновременном соблюдении следующих важных условий:
- наличие статуса внутреннего переселенца;
- проживание на территории Коломацкой территориальной громады;
- доход семьи на каждого человека не превышает 8 422 грн;
- домохозяйство не получало аналогичную поддержку в 2026 году.
Куда обращаться за помощью и список документов
По данным организаторов, если семьи соответствуют вышеперечисленным условиям, они могут подать запрос на оформление денежной помощи в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине".
Прием заявок будет проходить с 11:00 20 августа 2026 года по адресу: Коломацкая территориальная громада, ул. Центральная, 50 (Дом культуры).
Граждане должны позаботиться о наличии следующих документов (оригиналов):
- паспорт и идентификационный код;
- справка о статусе внутренне перемещенного лица;
- банковский счет IBAN;
- документы, подтверждающие критерий уязвимости;
- справка о доходах из налоговой службы/справки ОК-5 и ОК-7;
- справка о наличии печного отопления в жилье, коммунальных услуг.
Уточнить детали относительно возможности подачи заявки на зимние выплаты можно по следующему контактному номеру телефона:
- +3 8 050 888 70 29.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в конце лета 2026 года перемещенные вследствие войны домохозяйства из числа уязвимых групп могут получить международную финансовую помощь от УВКБ ООН. Речь идет о выплатах в размере до 12 800 грн. Такой возможностью наделены жители Винницы.
Также Новини.LIVE писали, что в августе внутренние переселенцы могут получить от БФ "Рокада" денежную помощь. Программа финансовой поддержки предусматривает предоставление средств гражданам уязвимых категорий, в частности пожилым людям и лицам с инвалидностью, проживающим в одном из северных регионов Украины.