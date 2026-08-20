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Главная Финансы Деньги на дрова от Каритас: где доступна помощь для пенсионеров

Деньги на дрова от Каритас: где доступна помощь для пенсионеров

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 08:00
Выплаты на дрова для пенсионеров и не только: где доступна помощь от Каритас на зиму
Человек держит гривневую купюру. Фото: Новини.LIVE

20 августа 2026 года в одном из украинских регионов представители фонда "Каритас Украины", входящего в одну из крупнейших международных сетей благотворительных организаций в мире, открыли регистрацию на программу поддержки домохозяйств в рамках подготовки к отопительному сезону. Речь идет о предоставлении средств на закупку твердого топлива или оплату предстоящих счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

О том, кто и где может подать заявки, сообщают Новини.LIVE.

Где стартует регистрация на денежную помощь к зиме

Как отмечается, реализация проекта, призванного обеспечить зимнюю устойчивость домохозяйств, охватила Полтавский регион. В частности, в четверг подать заявки на назначение выплат смогут жители сельской местности Коломацкой территориальной громады.

Денежную помощь можно будет направить на покрытие расходов в зимний период на коммунальные услуги. Также выплаты можно будет использовать тем, у кого нет централизованного отопления, на покупку:

  • дров;
  • угля;
  • пеллет;
  • брикетов.

"Каритас Полтава в рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" начинает регистрацию на получение денежной помощи на оплату коммунальных услуг и твердого топлива на зимний период 2026/27 годов", — говорится в сообщении.

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Принять участие в проекте поддержки смогут домохозяйства из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) при наличии одного из следующих критериев уязвимости:

  1. Граждане с инвалидностью (I–II группа и инвалидность с детства);
  2. Пожилые люди от 60 лет;
  3. Одинокие матери и отцы, опекуны несовершеннолетних детей;
  4. Беременные женщины или кормящие матери с детьми в возрасте до 3 лет;
  5. Матери/отцы приемных несовершеннолетних детей;
  6. Люди с тяжелыми заболеваниями, ограничивающими физические/психические возможности и требующими дорогостоящего лечения;
  7. Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Граждане смогут претендовать на выплаты при одновременном соблюдении следующих важных условий:

  • наличие статуса внутреннего переселенца;
  • проживание на территории Коломацкой территориальной громады;
  • доход семьи на каждого человека не превышает 8 422 грн;
  • домохозяйство не получало аналогичную поддержку в 2026 году.

Куда обращаться за помощью и список документов

По данным организаторов, если семьи соответствуют вышеперечисленным условиям, они могут подать запрос на оформление денежной помощи в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине".

Прием заявок будет проходить с 11:00 20 августа 2026 года по адресу: Коломацкая территориальная громада, ул. Центральная, 50 (Дом культуры).

Граждане должны позаботиться о наличии следующих документов (оригиналов):

  • паспорт и идентификационный код;
  • справка о статусе внутренне перемещенного лица;
  • банковский счет IBAN;
  • документы, подтверждающие критерий уязвимости;
  • справка о доходах из налоговой службы/справки ОК-5 и ОК-7;
  • справка о наличии печного отопления в жилье, коммунальных услуг.

Уточнить детали относительно возможности подачи заявки на зимние выплаты можно по следующему контактному номеру телефона:

  • +3 8 050 888 70 29.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в конце лета 2026 года перемещенные вследствие войны домохозяйства из числа уязвимых групп могут получить международную финансовую помощь от УВКБ ООН. Речь идет о выплатах в размере до 12 800 грн. Такой возможностью наделены жители Винницы.

Также Новини.LIVE писали, что в августе внутренние переселенцы могут получить от БФ "Рокада" денежную помощь. Программа финансовой поддержки предусматривает предоставление средств гражданам уязвимых категорий, в частности пожилым людям и лицам с инвалидностью, проживающим в одном из северных регионов Украины.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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