Виплати для осіб з інвалідністю та пенсіонерів від Рокади: хто може оформити 10 800 грн

Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У серпні 2026 року благодійний фонд "Рокада", що надає допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), біженцям і шукачам захисту, зосередив свою роботу в одному з північних регіонів України. У рамках програми підтримки виплати зможуть отримати громадяни, які належать до вразливих категорій, зокрема люди похилого віку та особи з інвалідністю.

Про те, кому можуть виплатити кошти, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому і де виплатять фінансову допомогу у серпні

Українська некомерційна організація "Рокада", що заснована у 2003 році, продовжує працювати цього року у низці регіонів, надачи соціальну, психологічну та гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, постраждалих від війни, а також біженців і шукачів захисту.

За інформацією однієї з міських рад, у серпні скористатися можливістю оформити виплати можуть жителі Корюківської громади Чернігівської області.

"Благодійний фонд "Рокада" здійснюватиме прийом заяв на отримання грошової допомоги для вразливих категорій населення Корюківської громади, які у 2026 році не реєструвалися на аналогічні виплати, зокрема в інших організаціях чи благодійних фондах", — йдеться у повідомленні.

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У рамках програми, розраховувати на фінансову підтримку для покриття базових потреб під час воєнного стану можуть вразливі категорії населення. А саме:

Домогосподарства з людьми похилого віку (понад 60 років); Родини, де є особи з інвалідністю; Домогосподарства, у складі яких є люди з діагностованими важкими хронічними хворобами; Родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми; Внутрішньо переміщені особи.

Розмір грошової допомоги та як зареєструватися

Згідно з умовами програми підтримки БФ "Рокада", громадяни, які відповідатимуть заявленим умовам, зможуть оформити одноразову виплату у розмірі 10 800 грн для кожного в родині.

Українці, які мешкають в цій громаді Чернігівської області та бажають отримати грошову допомогу, повинні прибути 17 серпня 2026 року до 17:00 за адресою: укриття Корюківського ліцею № 2.

Для реєстрації потрібно зібрати такі документи на всіх членів домогосподарства (оригінали):

паспорт громадянина;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтва про народження дітей;

документи з підтвердженням фактичного проживання на території громади;

документи, що підтвердять належність до вразливої категорії.

реквізити рахунку (IBAN) для зарахування коштів на банківську картку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що наприкінці літа переміщені через війну домогосподарства з числа найбільш вразливих груп зможуть отримати міжнародну фінансову допомогу. Залежно від обставин кожному нарахують виплати у розмірі до 12 800 грн. Такою можливістю можуть скористатися жителі міста Вінниця.

Ще Новини.LIVE писали, що БФ "Карітас України" у Полтавському регіоні надає фіндопомогу для громадян, які переїхали в інші області через війну. Виплати призначені найбільш вразливим категоріям населення. На ці кошти можна буде придбати паливо на зимовий період. Зокрема, виплати длоступні людям похилого віку та особам з інвалідністю.