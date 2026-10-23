Людина рахує гроші біля банкомата. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році українці можуть знімати готівку із зарплатних карток у межах обмежень Національного банку України та правил конкретної фінустанови. Загальний денний ліміт для особистих рахунків становить до 100 тисяч гривень, однак отримати всю суму за одну операцію вдається не завжди. На доступний обсяг готівки впливають також налаштування картки.

Про це повідомив 24 канал, передають Новини.LIVE.

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Скільки готівки можна зняти із зарплатної картки за день

У 2026 році в Україні діють обмеження на зняття готівки з рахунків фізичних осіб. Відповідно до постанови Національного банку України № 18, для особистих рахунків, які не використовуються для підприємницької чи незалежної професійної діяльності, встановлено ліміт до 100 тисяч гривень на день. Він поширюється й на звичайні зарплатні картки.

Водночас загальне обмеження НБУ не гарантує, що всю суму можна отримати за одну операцію або в будь-якому банкоматі. Банки можуть установлювати власні ліміти на добове зняття готівки, кількість операцій і максимальну суму однієї видачі.

Окремі обмеження можуть діяти залежно від типу картки, налаштувань рахунку, вимог безпеки та технічних можливостей банкомата. Тому перед зняттям великої суми варто перевірити доступні ліміти в мобільному застосунку банку або звернутися до служби підтримки.

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Також важливо не плутати зняття готівки з безготівковою оплатою. Розрахунки карткою за товари та послуги регулюються іншими правилами й не є операціями зі зняття готівки.

Як зняти більшу суму із зарплатної картки

Якщо потрібно отримати значну суму готівкою, спочатку варто перевірити добовий ліміт своєї картки. У деяких банках його можна змінити в мобільному застосунку, якщо така можливість передбачена правилами фінустанови. Однак збільшення карткового ліміту не скасовує загальних обмежень НБУ.

Ще один варіант — звернутися до банківського відділення. Там можна уточнити, чи доступна необхідна сума в касі та чи потрібно заздалегідь замовляти готівку.

Водночас отримання грошей у касі не означає автоматичного скасування встановлених обмежень. Можливість видати конкретну суму залежить від чинних правил, умов обслуговування рахунку та доступності коштів.

Якщо банкомат не видає потрібну суму, це не обов’язково свідчить про відсутність грошей на рахунку. Причиною може бути обмеження на одну операцію, внутрішній ліміт банку, нестача готівки в банкоматі або технічні проблеми.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку суму готівки можна тримати вдома в Україні. Законодавство не встановлює максимальної межі для таких заощаджень. Водночас є порогова сума для окремих фінансових операцій за визначених законом умов.

Також Новини.LIVE писали, як зняти готівку у прифронтових регіонах. Доступ до банківських послуг у небезпечних областях може бути обмеженим через бойові дії, перебої з електропостачанням або відсутність працюючих відділень. Проте є декілька способів отримання готівкових коштів.