Зарплати у сфері охорони здоров’я — скільки отримують медики в Україні

Лікарка з пацієнткою. Фото: Freepik

Рівень оплати праці медиків в Україні завжди є однією з найобговорюваніших тем у сфері охорони здоров’я. Після кількох етапів реформ та зміни підходів до фінансування лікарень питання справедливої зарплати для лікарів, медсестер та молодшого медичного персоналу набуло особливого значення.

Новини.LIVE розповідають, скільки зараз отримують медики в Україні.

Зарплати працівників сфери охорони здоров'я у 2025 році

Станом на кінець листопада, за даними порталу Work.ua, середня заробітна плата медика в Україні становить близько 20 000 гривень на місяць.

Це на 14% більше, якщо порівнювати з листопадом минулого року, що свідчить про досить повільне зростання рівня оплати праці.

Як змінилася зарплата медиків за рік. Фото: скриншот

Медіана заробітних плат розрахована за даними з 1 829 вакансій, розміщених на порталі із заголовком "Медик" і за схожими запитами-синонімами "Медсестра", "Фельдшер" та ін. за останні 3 місяці.

Де найбільше платять медикам

У розрізі міст лідером з рівня зарплат медиків є Київ, де працівники сфери охорони здоров'я заробляють в середньому 25 000 на місяць. В решті обласних центрів ситуація така:

Львів — 21 500 грн;

Дніпро — 20 000 грн;

Івано-Франківськ — 20 000 грн;

Ужгород — 20 000 грн;

Одеса — 19 000 грн;

Рівне — 19 000 грн;

Чернівці — 19 000 грн;

Вінниця — 18 500 грн;

Запоріжжя — 18 000 грн;

Тернопіль — 18 000 грн;

Миколаїв — 17 500 грн;

Хмельницький — 17 500 грн;

Житомир — 17 000 грн;

Черкаси — 17 000 грн;

Харків — 16 000 грн.

Найменші зарплати пропонують медикам у Кропивницькому та Кривому Розі — 15 000 грн та 13 500 грн відповідно.

Чому у медиків низькі зарплати

За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, це пов'язано з трильйонами гривень у тіньовій економіці. Ці кошти, якщо їх спрямувати до бюджету, могли б кардинально змінити соціальні стандарти.

"Якщо взяти ці гроші — ми могли б вчителям заробітні плати підняти, я не буду говорити в десять разів, але точно в рази. Медикам підняти в рази, пенсії могли б переглянути й все це зробити одночасно взагалі в один рік, якби всі ці гроші перемістити в бюджет — там, де вони й мають бути", — наголосив він в інтерв'ю Новини.LIVE.

Гетманцев додав: коли людина не вимагає чек та купує тютюн без акцизу, то вона "залазить собі ж у кишеню", оскільки сприяє крадію.

Парламентар переконаний, що держава має відігравати ключову роль у детінізації. Голова комітету Ради також наголосив, що це його особисте завдання ще з 2019 року.

