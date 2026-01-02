Грошове забезпечення в армії 2026 — у ВРУ пропонують спрямувати 100 млрд грн

Оператор дронів. Фото: Генштаб

У 2026 році в Україні видатки на оборонний сектор та грошове забезпечення військових, закладені до державного бюджету, можуть зрости. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Реклама

Читайте також:

Які зміни пропонують до Держбюджету-2026

Йдеться про проєкт закону №14311-2, що передбачає внесення змін до закону "Про Держбюджет-2026" щодо збільшення фінансового забезпечення сектору безпеки.

Згідно з пропозиціями, уряд отримає право самостійно розподіляти частину фінансових надходжень і перерозподіляти їх на покриття вартості української сільгосптехніки, ремонт озброєння та оборонної техніки, гуманітарне розмінування. На це передбачається фінансування у розмірі 1 млрд грн.

Ще хочуть ввести нову статтю, що передбачає обмеження заробітної плати у бюджетній сфері. Як повідомляється, цьогоріч на час воєнного стану зарплата працівників держорганів не зможе перевищувати десяти мінімальних заробітних плат на місяць (без лікарняних, матеріальної допомоги та відпускних). Таке обмеження не торкнеться військовослужбовців, поліцейських, рятувальників та представників інших силових структур. Водночас пошириться на народних обранців, членів Кабінету міністрів, прокурорів, працівників Нацбанку та держпідприємств, де державі належить більша частка.

Картка законопроєкту. Джерело: ВРУ

Цей проєкт закону частково дублює положення основного, де йдеться про пропозицію скоротити видатки на утримання працівників центральних органів виконавчої влади, зокрема:

2323 млн — Мін'юст та Державну кримінально-виконавчу службу;

1820 млн грн — Офіс Генпрокурора;

1218 млн — Держбюро розслідувань;

772 млн грн — Верховну Раду;

452 млн — Рахункову палату;

343 млн грн — Кабінет міністрів;

232 млн грн — на Держуправління справами;

100 млн — Антимонопольний комітет.

Збільшення видатків на грошове забезпечення

Законопроєкт пропонує збільшити на 100 млрд грн видатки на грошове забезпечення військовим ЗСУ. Передбачається спрямування 39 млрд грн коштів для сектору безпеки і оборони з Резерву.

Окрім того, норми документа пропонують збільшити з 10% до 20% пропорцію розподілу "військового" ПДФО, що безпосередньо спрямовують для військових частин.

Законопроєкт надали для ознайомлення у Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Раніше ми писали, що у січні військові отримають винагороду у 100 тис. грн. Відомо, в яких випадках нараховують таку суму виплати.

Ще розповідали, що військовослужбовці після втрати працездатності через поранення можуть отримувати виплату державної допомоги. Сума залежить від низки факторів.