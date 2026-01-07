Грошове забезпечення в ЗСУ — хто отримає право на додаткові 13 тис. грн у січні

Українські військові. Фото: Збройні сили України

У січні 2026 року деякі військовослужбовці отримають додаткову грошову виплату у розмірі майже 13 тис. грн. Відомо, хто з бійців має право на відповідну доплату та які передбачені правила її оформлення.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на постанову уряду.

Хто в ЗСУ має право на додаткові 13 тис. грн до зарплати

Йдеться про надання щомісячної грошової виплати для захисників України, які мають відзнаку "Хрест бойових заслуг". Взимку уряд затвердив відповідну постанову щодо визначення умов призначення і нарахування такої грошової виплати.

"Хрест бойових заслуг" є державною нагородою, встановленою указом президента. Її надають:

за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок в рамках виконання бойових завдань;

за видатні успіхи в управлінні військами (силами) під час ведення бойових дій.

Розмір виплати залежить від категорії отримувача. А саме:

Нагороджені отримають суму у 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (у 2026 році розмір мінімальної зарплати становить 8 647 грн, тобто сума дорівнюватиме 12,97 тис. грн); Члени родини померлих/загиблих, які були нею нагороджені, отримають суму в 1 мінімальну заробітну плату (розмір виплати становитиме 8 647 грн).

Куди звернутись за додатковою грошовою виплатою

Ті, хто мають відзнаку "Хрест бойових заслуг", повинні самі звернутися за оформленням щомісячної грошової виплати. Для цього необхідно буде написати заяву та зібрати військові документи. Подати їх можна такими способами:

Особисто, звернувшись у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду, незалежно від місця перебування та реєстрації;

Дистанційно через портал електронних послуг ПФУ.

Щомісячну грошову допомогу призначають незалежно від того, чи перебуває громадянин на обліку в органах Пенсійного фонду як одержувач пенсії чи щомісячного довічного утримання.

