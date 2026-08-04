Як зберегти право на пенсію під час безробіття: українцям пояснили обов’язкові умови зарахування стажу

Безробітний у центрі зайнятості, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які втратили роботу та стали на облік у центрі зайнятості, можуть не хвилюватися за свій страховий стаж. Період отримання допомоги по безробіттю зараховується до нього автоматично, тобто він впливатиме на право виходу на пенсію та її майбутній розмір. Але у певних випадках підтвердити свій стаж все ж знадобиться.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну службу зайнятості.

Як зараховують допомогу по безробіттю

Щоб час безробіття був врахований під час призначення пенсії, людині достатньо офіційно зареєструватися у центрі зайнятості. Після цього інформація про період отримання допомоги автоматично передається до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Якщо людина користується електронною трудовою книжкою, жодних додаткових дій робити не потрібно — дані вносяться автоматично. А ось у випадку паперової трудової книжки працівники центру зайнятості роблять відповідні записи про:

початок виплати допомоги;

поновлення виплат;

скорочення строку виплати;

припинення виплати допомоги.

Після завершення виплат усі записи засвідчуються підписом відповідальної особи та печаткою центру зайнятості. Тобто увесь період перебування на обліку з виплатою допомоги включається до страхового стажу.

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Якщо трудову книжку втрачено через війну

У Держслужбі зайнятості нагадують, що навіть втрата трудової книжки не означає втрату стажу. Йдеться про випадки, коли підприємство або установа знаходяться:

на тимчасово окупованій території;

у зоні бойових дій;

у громаді, яка перебувала в оточенні або блокаді.

Також це стосується ситуацій, коли документи були знищені чи пошкоджені внаслідок війни. Тоді підтвердити страховий стаж можна навіть без трудової книжки. Вам достатньо лише знайти свідків, які дадуть показання, або документи, які підтверджують факт її втрати.

Нові правила також захищають працівників від недобросовісних роботодавців

Додатково з 2 серпня в Україні почали діяти нові норми, які дозволяють зараховувати до страхового стажу періоди офіційної роботи навіть тоді, коли роботодавець не сплачував за працівника єдиний соціальний внесок.

Такі зміни передбачені Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу". Тож працівники більше не ризикуватимуть втратити частину пенсійного стажу через порушення, допущені роботодавцем.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому можуть незаслужено платити мінімальну пенсію. Для призначення повної пенсії важливо підтвердити весь страховий стаж. Якщо частину років роботи не зарахували через проблеми з документами або роботодавцем, українці можуть звернутися до суду, щоб підтвердити трудові відносини та домогтися перерахунку пенсії.

Також Новини.LIVE писали про додаткові гроші для пенсіонерів у серпні. До Дня Незалежності окремі категорії українців отримають разову грошову допомогу. Доплату у 650 гривень нарахують рідним загиблих захисників і ветеранів війни, а також дружинам або чоловікам померлих ветеранів, учасників війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися повторно.