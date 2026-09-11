Субсидія у 2026 році без пенсії: ПФУ назвав умови отримання

Жінка робить розрахунки. Фото: magnific.com

Досягнення 60 років не гарантує призначення пенсії за віком, якщо людині не вистачає страхового стажу. Водночас відмова у пенсії не означає автоматичної втрати права на житлову субсидію. У Пенсійному фонді назвали умови, за яких держава може допомогти з оплатою комунальних послуг.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Пенсійний фонд України.

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Кому можуть призначити субсидію без пенсії

Йдеться про людей, які вже досягли 60 років, але не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію за віком.

Сам факт відсутності пенсійної виплати не позбавляє таку людину можливості звернутися по житлову субсидію. Проте для цього потрібно одночасно відповідати додатковим вимогам Пенсійного фонду.

Зокрема, людина повинна:

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мати не менше 15 років страхового стажу;

протягом періоду, доходи за який враховуються під час призначення субсидії, хоча б один місяць отримувати державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім'ї.

Тобто недостатній стаж для пенсії та недостатній стаж для можливості отримання субсидії — це не одне й те саме. Для пенсії у 60 років у 2026 році необхідно мати значно більше страхового стажу, тоді як для цієї спеціальної умови щодо субсидії достатньо щонайменше 15 років.

Який період доходів перевірять

Важливо врахувати не лише загальний страховий стаж, а й те, коли саме людина отримувала соціальну допомогу.

Наприклад, якщо звернення за субсидією відбувається у жовтні 2026 року, на початку опалювального сезону, ПФУ враховує доходи за січень–червень 2026 року.

Отже, якщо людина протягом хоча б одного місяця з січня по червень отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім'ї та має не менш як 15 років страхового стажу, вона може претендувати на житлову субсидію навіть без призначеної пенсії.

Ця умова особливо важлива для людей, які вже досягли пенсійного віку, але змушені чекати призначення пенсії через недостатню кількість років стажу.

Що означає недостатній стаж для пенсії

У 2026 році вимоги до страхового стажу залежать від віку, у якому людина хоче вийти на пенсію. Тому досягнення 60 років саме по собі не означає автоматичного призначення пенсійної виплати.

Якщо необхідної кількості років не вистачає, людина може отримати право на пенсію пізніше — після досягнення 63 або 65 років, коли вимоги до стажу нижчі.

Водночас для субсидії діє окрема норма: якщо 60-річна людина не набула права на пенсію за віком через недостатній страховий стаж, вона може претендувати на допомогу за умови наявності щонайменше 15 років стажу та отримання соціальної допомоги малозабезпеченій сім'ї у відповідному періоді.

Куди звертатися за субсидією

Заяву на житлову субсидію можна подати до Пенсійного фонду України. Звернутися можна особисто до сервісного центру, надіслати документи поштою або скористатися електронними сервісами.

Також подати документи можна через ЦНАП, уповноважених представників органів місцевого самоврядування та онлайн. Для електронного оформлення доступні портал електронних послуг ПФУ та інші державні цифрові сервіси.

Перед зверненням варто перевірити свій страховий стаж і з'ясувати, чи є дані про отримання державної соціальної допомоги за період, який буде враховуватися під час розрахунку субсидії.

Таким чином, відсутність пенсії через нестачу стажу не означає, що людина автоматично залишиться без допомоги на оплату комунальних послуг. Але право на субсидію у такому випадку залежить від двох ключових факторів — наявності щонайменше 15 років страхового стажу та отримання допомоги малозабезпеченій сім'ї хоча б протягом одного місяця відповідного розрахункового періоду.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям варто заздалегідь оцінити витрати на опалення та можливості їх скорочення. Субсидія може зменшити щомісячне навантаження на сімейний бюджет, тоді як утеплення потребує більших витрат одразу, але може давати економію протягом кількох років. Вибір залежить від доходів родини, стану житла та наявності коштів на ремонт.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Пенсійний фонд у вересні перерахував частину житлових субсидій. Для деяких отримувачів розмір допомоги міг зменшитися або виплату могли припинити через зміни, які впливають на право на субсидію. Тому отримувачам варто перевіряти актуальний розмір допомоги та причини можливих змін.