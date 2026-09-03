Пенсія у разі втрати годувальника: кому та скільки виплачують після загибелі військового

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Пенсія у разі втрати годувальника — це важлива державна підтримка для родин загиблих військовослужбовців. Право на неї мають не всі родичі автоматично. Воно залежить від статусу людини, її віку, працездатності та обставин смерті військового. Закон передбачає окремі правила для різних категорій членів сім’ї, а розмір виплати залежить, зокрема, від того, чи загинув військовий під час виконання службових обов’язків.

Хто саме може претендувати на таку пенсію та за яких умов її призначають, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Хто з родини може отримувати пенсію

Право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сім’ї загиблого військовослужбовця, які за життя перебували на його утриманні. Водночас для дітей діє окреме правило: їм така пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні загиблого.

До членів сім’ї, які можуть претендувати на виплату, належать, зокрема:

діти віком до 18 років;

діти, які стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

діти, які навчаються на денній формі, — до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

дружина або чоловік, батько чи мати, якщо вони є непрацездатними або досягли пенсійного віку;

дружина або чоловік, а якщо їх немає — один із батьків, брат чи сестра, дідусь або бабуся загиблого, якщо людина не працює та доглядає за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Тобто закон також враховує ситуації, коли після загибелі військового хтось із його близьких змушений залишити роботу, щоб доглядати за малолітньою дитиною.

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Коли виникає право на виплату

Пенсію призначають, якщо військовослужбовець загинув або помер під час проходження служби. Право також зберігається, якщо смерть настала не пізніше трьох місяців після звільнення.

Є й інший випадок: навіть якщо смерть сталася пізніше, родина може мати право на пенсію, якщо її причиною стали поранення, контузія, каліцтво або захворювання, отримані військовослужбовцем під час служби.

Від чого залежить розмір пенсії

Сума виплати залежить насамперед від обставин загибелі або смерті військовослужбовця. Якщо він загинув під час виконання обов’язків військової служби, одному непрацездатному члену сім’ї пенсію призначають у розмірі 70% грошового забезпечення загиблого.

Якщо право на пенсію мають двоє або більше непрацездатних членів сім’ї, для більшості отримувачів розмір становить 50% грошового забезпечення на кожного. Це правило не поширюється на батьків і дружину або чоловіка — для них застосовуються передбачені законом умови.

Якщо смерть настала через нещасний випадок, який не був пов’язаний із виконанням обов’язків військової служби, пенсію розраховують у розмірі 30% грошового забезпечення годувальника на кожного члена сім’ї, який має право на виплату.

При цьому пенсія на кожного непрацездатного члена сім’ї не може бути меншою за два прожиткові мінімуми для людей, які втратили працездатність. У 2026 році це 5 190 гривень.

Куди звертатися за виплатою

Порядок звернення залежить від обставин. Якщо йдеться про сім’ю військовослужбовця, який не отримував військової пенсії, документи подають через уповноважений підрозділ відповідного силового міністерства або відомства за останнім місцем служби. Після цього документи передаються до Пенсійного фонду для призначення виплати.

У випадках, визначених Пенсійним фондом, звернутися можна безпосередньо до сервісного центру ПФУ або подати заяву через вебпортал електронних послуг.

Раніше Новини.LIVE писали, що робити, якщо затримується грошове забезпечення військовим. Затримки можуть виникати через проблеми з фінансуванням, помилки бухгалтерії або несвоєчасне оформлення бойових виплат. Якщо гроші не надійшли або виплатили не всю суму, спочатку потрібно звернутися до командира та фінансової служби частини, а за відсутності результату — до Міноборони або суду.

Також Новини.LIVE розповідали, що ветерани можуть отримувати компенсацію за оренду. Щомісячна виплата становить від 3 328 до 6 656 гривень залежно від населеного пункту, а оформити її можна через ЦНАП або відповідний підрозділ за місцем орендованого житла.