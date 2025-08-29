Грошова допомога ВПО — де виплачуватимуть 10,8 тисячі гривень

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Жителі Вінниці з вразливих категорій наприкінці літа 2025 року можуть зареєструватися на виплату додаткової фінансової допомоги. Гроші українцям надасть Благодійний фонд "Карітас-Спес-Вінниця".

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Яку допомогу виплатять та як зареєструватися

Йдеться про суму у 10,8 тисячі гривень на людину. Грошова допомога надається в рамках гуманітарної підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та соціально вразливих груп населення.

Підтримка доступна зареєстрованим після 24 лютого 2022 року ВПО, які проживають на території Вінницької громади. Додатково братимуться до уваги такі критерії:

чи багатодітна сім'я;

чи є вагітні жінки;

чи є у сім'ї люди з інвалідністю I-II груп.

Також важливо, щоби у сім'ях, які претендуватимуть на виплати, дохід на одного члена не перевищував 6 318 гривень. А ще учасники програми не повинні отримувати аналогічні виплати від інших фондів за останні три місяці.

Як оформити виплати

Потрібно заповнити онлайн-форму. Якщо вона недоступна — це значить, що заявки тимчасово не приймають.

Нагадаємо, що українцям доступні компенсації, розмір яких сягатиме 16 тисяч гривень. Відомо, хто може розраховувати на виплати. Дізнавайтесь також, хто з українців не зможе отримати гроші за програмою Пакунок школяра.