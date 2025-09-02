Виплати від УВКБ ООН — хто може подати заявку на допомогу у 10,8 тис. грн у вересні

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) відновило реєстрацію для отримання фінансової допомоги ще в одному з українських міст. Йдеться про можливість отримати виплати на тримісячний період.

Про це зазначається у повідомленні, поширеному пресцентром організації у Telegram-каналі.

Де можна отримати фіндопомогу від UNHCR у вересні

Відповідно до оприлюдненої інформації ООН, зареєструватися на грошову допомогу зможуть жителі міста Запоріжжя. За умовами програми УВКБ, приймають заявки виключно від громадян, які мають такі юридичні статуси:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), переміщення яких не перевищує пів року по Україні (мають офіційну довідку), та не включені в програми фіндопомоги від інших фондів останні три місяці; Біженці, що повернулися додому після переїзду до іншої країни через воєнні дії (наявні документи з підтвердженням), та не отримували подібну допомогу від благодійників минулі три місяці.

Серед умов — низькі доходи заявників. Вони не повинні перевищувати суму 5,4 тис. грн у розрахунку на кожну особу в родині. Також домогосподарство-претендент повинно мати одну з категорій вразливості:

родина має тільки одного з батьків (батько/мати/опікун) з малолітніми дітьми, чи особами старшого віку (від 55 років);

родини очолюють самотні громадяни похилого віку (від 55 років) з дітьми до 18 років;

сім'я має одну або кілька людей з особливими потребами (група інвалідності, хронічні хвороби).

Як зареєструватися на виплати у Запоріжжі

Запис на реєстрацію у чергу на фінансову допомогу від UNHCR доступний за попереднім заповненням онлайн-форми.

"Повідомляємо, з 2 вересня 2025 року наш офіс переїжджає і працюватиме за новою адресою: м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 26-г. Графік роботи офісу: з 9:00 до 17:00. Запис в чергу на реєстрацію у м. Запоріжжя відновлено. Реєструємо тільки за попереднім записом. Живої черги немає", — йдеться у повідомленні.

Адреса пункту прийому. Джерело: УВКБ ООН

Сукупний розмір грошової допомоги на кожного члена домогосподарства становитиме 10,8 тис. грн (нададуть одним траншем по 3,6 тис. грн/три місяці).



