Підприємцям в Україні компенсують витрати на бізнес: як отримати від 10 до 100 тисяч євро

Чоловік в офісі, гроші євро в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які займаються власною справою або лише планують спробувати себе в бізнесі, можуть отримати гранти до 100 тисяч євро. Гроші виділяють за підтримки уряду Люксембургу і наразі планують допомогти жителям Кривого Рогу.

Хто може розраховувати на допомогу та як подати заявку, розповідає Новини.LIVE з посиланням на керівника криворізької Ради оборони Олександра Вілкула.

Скільки можна отримати

Остаточний розмір грошової підтримки залежить від масштабів та напрямку бізнесу, який ви оберете. Загалом у межах програми для підприємців підготували гранти від 10 до 100 тисяч євро.

Лише на поточному етапі цієї програми близько 300 представників бізнесу з Кривого Рогу можуть отримати фінансування, загальна сума якого сягає майже 52,4 мільйона гривень.

Які гранти доступні

Для представників мікробізнесу розробники передбачили виплати у розмірі до 10 тисяч євро. Ці кошти дозволено спрямувати на поточний розвиток, повне відновлення або масштабування власної справи.

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Власники малого бізнесу можуть претендувати на фінансову допомогу обсягом до 50 тисяч євро. Проте тут діє важлива умова — учаснику конкурсу доведеться додати власні кошти у розмірі не менше 20% від загальної вартості проєкту.

Для середнього бізнесу максимальна сума підтримки становить 100 тисяч євро, але власний внесок має бути не меншим за 30%.

Окремо планують допомогти ветеранам, молоді, випускникам професійно-технічних закладів та всім, хто хоче започаткувати власну справу або відновити втрачений бізнес.У цьому випадку також можна отримати до 10 тисяч євро.

Крім грошей, майбутніх підприємців навчатимуть писати бізнес-плани, працювати з податками, шукати перших клієнтів та розвивати маркетинг. Після запуску бізнесу учасники зможуть отримувати менторську підтримку.

Як взяти участь

Для тих, хто тільки планує розпочати власну справу, реєстрація вже відкрита та триватиме до 30 червня на платформі благодійників.

Інформацію про старт прийому заявок для вже діючих підприємств публікуватимуть на окремому ресурсі.

Також можна звернутися до спеціальних проєктних офісів, які працюють у кожному районі Кривого Рогу. Там допоможуть розібратися з умовами грантових програм, підготувати бізнес-план та необхідну документацію.

Як повідомляли Новини.LIVE, жителі Львівщини можуть оформити грошову допомогу від Агентства ООН у справах біженців (UNHCR) та фонду "Право на захист". Подати заявку можуть переселенці, люди, які нещодавно повернулися з-за кордону, а також родини, що були змушені покинути домівки через війну. Розмір виплат становить від 10 800 до 12 300 гривень на кожного члена сім’ї.

Також Новини.LIVE розповідали про нову грошову допомогу для вразливих категорій. Перевагу надаватимуть літнім людям, особам з інвалідністю, самотнім батькам, родинам з дітьми та домогосподарствам із низькими доходами. Розмір допомоги становить 10 800 гривень на людину — це по 1 800 гривень щомісяця протягом шести місяців, які виплатять одним платежем.