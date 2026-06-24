Виплата у 10 800 грн: хто і де в Україні отримає грошову допомогу у червні

Жінка з підлітком та комп'ютером, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У червні 2026 року в одній з областей відкрилась онлайн-реєстрація на виплату грошової допомоги у розмірі 10 800 грн від благодійного фонду "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" (SSS). Отримати на неї право можуть українці, які постраждали від війни та мають високі потреби у фінансовій підтримці.

Про те, хто і де зможе оформити виплати від фонду, повідомляють Новини.LIVE.

Кому доступна грошова допомога у 10 800 грн у червні

У рамках проєкту "Підготовка, захист і стійкість: ініціатива з підготовки до зими та реагування у прифронтових громадах" українці, які постраждали від негативних наслідків війни та мають високі гуманітарні потреби, зможуть подати заявку на реєстрацію для отримання уніфікованої грошової допомоги. Цього разу виплати доступні у Михайлівській громаді Запорізької області.

Українська благодійна організація "Стабілізейшен Суппорт Сервісез", яка з 2015 року допомагає долати соціальні наслідки війни, активно підтримує громадян, які потребують цього найбільше.

Звернутися за виплатами зможуть домогосподарства, якщо дотримаються таких умов:

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проживання у Михайлівській громаді;

постраждали від негативних наслідків війни;

мають високі гуманітарні потреби;

відповідають критеріям проєкту.

Під час відбору громадян для надання допомоги будуть звертати увагу на наявність вразливості. Йдеться про такі категорії:

Люди, яким понад 60 років; Громадяни з І-ІІІ групою інвалідності; Люди з тяжкими/хронічними хворобами; Самотні батьки чи опікуни з дітьми; Родини з дітьми; Домогосподарства, у яких низький рівнем доходу.

Розмір фінансової допомоги та як подати заявку

Згідно з умовами програми фонду "Стабілізейшен Суппорт Сервісез", громадяни зможуть отримати допомогу у 10 800 грн на одну особу одним платежем з розрахунку 1 800 грн на місяць протягом шести місяців.

Для попередньої реєстрації на отримання грошової допомоги потрібно заповнити спеціальну анкету. Після цього учасників можуть запросити для основної реєстрації.

"Після збору заявок буде проведено попередній відбір за критеріями програми та скоринговою матрицею. Потенційних учасників можуть запросити на основну реєстрацію в громаді. Вказуйте актуальний номер телефону для подальшого зв’язку.

Заповнення анкети не гарантує отримання грошової допомоги", — додали організатори.

Програму реалізують спільно з CARE Deutschland e.V. ("CARE DE") за фінпідтримки Danida.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто отримає грошову допомогу від Естонії. Реалізація програми охопить одну з громад Харківської області. Виплати нададуть для підтримки вразливих домогосподарств, які постраждали від війни. Кошти можна буде використати, зокрема, на птахівництво, кролівництво, виробництво продуктів харчування. Сума виплати коливатиметься від 29 000 до 42 000 грн.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у червні цього року в одному з українських регіонів деяким громадянам буде доступна допомога від США. Згідно з нею, нададуть виплати на бізнес до 4 100 євро. Жителі мають право подавати заявки, створивши попередній фінансовий план.