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Главная Финансы Гранты до 100 000 евро: кому доступна новая финансовая помощь

Гранты до 100 000 евро: кому доступна новая финансовая помощь

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 04:20
Предпринимателям в Украине компенсируют расходы на ведение бизнеса: как получить от 10 до 100 тысяч евро
Мужчина в офисе, евро в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, которые занимаются собственным делом или только планируют попробовать свои силы в бизнесе, могут получить гранты в размере до 100 тысяч евро. Средства выделяются при поддержке правительства Люксембурга, и в настоящее время планируется оказать помощь жителям Кривого Рога.

Кто может рассчитывать на помощь и как подать заявку, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на главу Криворожского совета обороны Александра Вилкула.

Сколько можно получить

Окончательный размер денежной поддержки зависит от масштабов и направления бизнеса, который вы выберете. В целом в рамках программы для предпринимателей подготовлены гранты от 10 до 100 тысяч евро.

Только на текущем этапе этой программы около 300 представителей бизнеса из Кривого Рога могут получить финансирование, общая сумма которого достигает почти 52,4 миллиона гривен.

Какие гранты доступны

Для представителей микробизнеса разработчики предусмотрели выплаты в размере до 10 тысяч евро. Эти средства разрешено направить на текущее развитие, полное восстановление или расширение собственного дела.

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Владельцы малого бизнеса могут претендовать на финансовую помощь в размере до 50 тысяч евро. Однако здесь действует важное условие — участнику конкурса придется внести собственные средства в размере не менее 20% от общей стоимости проекта.

Для среднего бизнеса максимальная сумма поддержки составляет 100 тысяч евро, но собственный вклад должен быть не менее 30%.

Отдельно планируется помочь ветеранам, молодежи, выпускникам профессионально-технических учебных заведений и всем, кто хочет открыть собственное дело или восстановить утраченный бизнес. В этом случае также можно получить до 10 тысяч евро.

Помимо денег, будущих предпринимателей будут обучать составлению бизнес-планов, работе с налогами, поиску первых клиентов и развитию маркетинга. После запуска бизнеса участники смогут получать поддержку наставников.

Как принять участие

Для тех, кто только планирует начать собственное дело, регистрация уже открыта и продлится до 30 июня на платформе благотворителей.

Информация о начале приема заявок для уже действующих предприятий будет публиковаться на отдельном ресурсе.

Также можно обратиться в специальные проектные офисы, которые работают в каждом районе Кривого Рога. Там помогут разобраться с условиями грантовых программ, подготовить бизнес-план и необходимую документацию.

Как сообщали Новини.LIVE, жители Львовской области могут оформить денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) и фонда "Право на защиту". Подать заявку могут переселенцы, люди, недавно вернувшиеся из-за границы, а также семьи, вынужденные покинуть свои дома из-за войны. Размер выплат составляет от 10 800 до 12 300 гривен на каждого члена семьи.

Также Новини.LIVE рассказывали о новой денежной помощи для уязвимых категорий населения. Приоритет будет отдаваться пожилым людям, лицам с инвалидностью, одиноким родителям, семьям с детьми и домохозяйствам с низкими доходами. Размер помощи составляет 10 800 гривен на человека — это по 1 800 гривен ежемесячно в течение шести месяцев, которые будут выплачены одним платежом.

выплаты деньги предприниматели денежная помощь
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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