Героев Украины обеспечивают выплатами и надбавками к пенсии: что об этом известно

В Украине государственные награды и звания предоставляет глава государства своими указами. Самой престижной госнаградой в нашей стране является звание Герой Украины. Так, граждане, совершившие героический поступок, получают орден Золотая Звезда, а за выдающиеся трудовые достижения им вручают орден Государства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Какие выплаты предусмотрены за звание Герой Украины

Если человеку дают статус Героя Украины за героический поступок, то он получает единовременную денежную помощь. Речь идет о выплате в размере 166 400 гривен. Если орден Золотая Звезда вручают после смерти гражданина, то деньги равными частями получают члены семьи (например, жена, муж, дети или родители). Чтобы получить выплату, нужно обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. Заявление будут обрабатывать 30 дней от даты обращения.

Также украинцы, отмеченные Золотой Звездой, ежемесячно получают денежную помощь — три минимальные зарплаты. В 2026 году это равно сумме в 25 941 гривен. Между членами семей погибших Героев Украины деньги распределяют поровну — по одной минимальной зарплате, то есть по 8 647 гривен.

Еще людям, которым присвоили почетное звание, начисляют надбавки:

к пенсии;

к пожизненному денежному содержанию;

к государственной социальной помощи.

Речь идет о 70% от прожиточного минимума для людей, которые утратили трудоспособность (в 2026 году — это 1817 гривен), и ежегодной выплате ко Дню Независимости (3100 гривен).

Могут ли отобрать звание Героя Украины

Для этого нужен указ президента. Звания лишают тех, кто причастен к совершению тяжкого преступления. Это должен подтвердить суд. Еще звания Герой Украины могут лишить в рамках закона "О санкциях".

Что еще стоит знать

Напомним, Героям Украины предоставляют ряд медицинских и социальных гарантий в 2026 году. Например, медуслуги в поликлинических учреждениях, амбулаториях страны таким лицам и членам их семей должны предоставляться бесплатно. К тому же за Героями Украины сохраняется рабочее место под сокращений на предприятиях.

